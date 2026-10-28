Elecciones en Israel: ¿se avecina una derrota para Netanyahu?
© AP Photo / Ohad ZwigenbergEl primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se dirige a sus simpatizantes en la sede del partido Likud en Jerusalén tras la publicación de los primeros resultados de las encuestas a pie de urna de las elecciones generales de Israel, el miércoles 28 de octubre de 2026.
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A pesar de que los sondeos a pie de urna apuntan a un empate técnico en los comicios legislativos del Estado judío, el líder opositor de Israel, Gedi Eisenkot, aseguró ante los simpatizantes de su partido que los ciudadanos votaron "en contra de la continuación de [Benjamín] Netanyahu como primer ministro".
En ese sentido, declaró que hará "todo lo posible" para formar un "gobierno sionista" que represente a todos los ciudadanos israelíes y añadió que, después de unos comicios con la participación más alta desde 1999, "sería un error ir a elecciones de nuevo".
De acuerdo con reportes de prensa, las proyecciones de voto apuntan a un revés para la coalición de Netanyahu.
De acuerdo con reportes de prensa, las proyecciones de voto apuntan a un revés para la coalición de Netanyahu.
Sin embargo, el premier podría permanecer interinamente en el cargo mientras se llevan a cabo las negociaciones para formar gobierno, en un entorno en el que ninguno de los dos lados obtuvo 61 escaños para una mayoría en la Knéset.
Por su parte, Yair Golán, líder del partido de centro izquierda Los Demócratas, que apoya el establecimiento de un Estado palestino, aseguró que "el público despidió al Gobierno de Netanyahu".
En tanto, Yair Lapid, el líder de la oposición actual, señaló en una declaración que el bloque de Netanyahu había sufrido "una derrota aplastante y un colapso total".
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