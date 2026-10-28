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Elecciones en Israel: ¿se avecina una derrota para Netanyahu?

Elecciones en Israel: ¿se avecina una derrota para Netanyahu?

Sputnik Mundo

A pesar de que los sondeos a pie de urna apuntan a un empate técnico en los comicios legislativos del Estado judío, el líder opositor de Israel, Gedi Eisenkot... 28.10.2026, Sputnik Mundo

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En ese sentido, declaró que hará "todo lo posible" para formar un "gobierno sionista" que represente a todos los ciudadanos israelíes y añadió que, después de unos comicios con la participación más alta desde 1999, "sería un error ir a elecciones de nuevo". De acuerdo con reportes de prensa, las proyecciones de voto apuntan a un revés para la coalición de Netanyahu. Sin embargo, el premier podría permanecer interinamente en el cargo mientras se llevan a cabo las negociaciones para formar gobierno, en un entorno en el que ninguno de los dos lados obtuvo 61 escaños para una mayoría en la Knéset.Por su parte, Yair Golán, líder del partido de centro izquierda Los Demócratas, que apoya el establecimiento de un Estado palestino, aseguró que "el público despidió al Gobierno de Netanyahu". En tanto, Yair Lapid, el líder de la oposición actual, señaló en una declaración que el bloque de Netanyahu había sufrido "una derrota aplastante y un colapso total".

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