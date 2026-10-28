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El ministro ruso de Desarrollo Económico participa en el Foro Económico y Humanitario Rusia-África
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El ministro ruso de Desarrollo Económico, Maxim Reshétnikov, da su discurso en el marco de la tercera cumbre Rusia-África que se celebra 28 y 29 de octubre en... 28.10.2026, Sputnik Mundo
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La agenda contempla cuatro ejes: soberanía y desarrollo sostenible, economía de un orden mundial soberano, cooperación sociohumanitaria y capital humano, así como tecnologías e innovación para mejorar la calidad de vida.Sputnik te ofrece la transmisión en directo para que estés al tanto de las últimas novedades de la cumbre.
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El ministro ruso de Desarrollo Económico participa en el Foro Económico y Humanitario Rusia-África
El ministro ruso de Desarrollo Económico, Maxim Reshétnikov, da su discurso en el marco de la tercera cumbre Rusia-África que se celebra 28 y 29 de octubre en Moscú.
La agenda contempla cuatro ejes: soberanía y desarrollo sostenible, economía de un orden mundial soberano, cooperación sociohumanitaria y capital humano, así como tecnologías e innovación para mejorar la calidad de vida.
Sputnik te ofrece la transmisión en directo para que estés al tanto de las últimas novedades de la cumbre.
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