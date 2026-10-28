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La III cumbre Rusia-África
La III cumbre Rusia-África se celebrará los días 28 y 29 de octubre en la capital rusa, Moscú. El evento tiene como objetivo fortalecer la cooperación integral y equitativa entre Rusia y los países africanos en todos los ámbitos: política, seguridad, economía, ciencia y tecnología.
https://noticiaslatam.lat/20261028/1175635264.html
El primer día de la III cumbre Rusia-África en Moscú, en imágenes
El primer día de la III cumbre Rusia-África en Moscú, en imágenes
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En la capital rusa comenzó el tercer Foro Económico y Humanitario Rusia-África, que se celebra en el marco de la tercera cumbre Rusia-África. El evento tiene... 28.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-28T18:23+0000
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la iii cumbre rusia-áfrica
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Sputnik ha recopilado las fotos más impactantes del primer día de la cumbre.
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фото, rusia, la iii cumbre rusia-áfrica, cooperación económica, relaciones internacionales, 🌍 áfrica, 📷 fotos
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El primer día de la III cumbre Rusia-África en Moscú, en imágenes

18:23 GMT 28.10.2026
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En la capital rusa comenzó el tercer Foro Económico y Humanitario Rusia-África, que se celebra en el marco de la tercera cumbre Rusia-África. El evento tiene lugar en la capital rusa, Moscú, del 28 al 29 de octubre.
Sputnik ha recopilado las fotos más impactantes del primer día de la cumbre.
© Foto : Roscongress/Anatoly Strebelev

El evento reúne a representantes de 48 de las 54 naciones africanas, de las cuales 22 estarán representadas por sus mandatarios.

El evento reúne a representantes de 48 de las 54 naciones africanas, de las cuales 22 estarán representadas por sus mandatarios. - Sputnik Mundo
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© Foto : Roscongress/Anatoly Strebelev

El evento reúne a representantes de 48 de las 54 naciones africanas, de las cuales 22 estarán representadas por sus mandatarios.

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El foro actual da continuidad a la tradición de celebrar encuentros de gran envergadura en este formato.

El foro actual da continuidad a la tradición de celebrar encuentros de gran envergadura en este formato. - Sputnik Mundo
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El foro actual da continuidad a la tradición de celebrar encuentros de gran envergadura en este formato.

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El lema del foro es Por la paz, la seguridad y el desarrollo.

El lema del foro es Por la paz, la seguridad y el desarrollo. - Sputnik Mundo
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El lema del foro es Por la paz, la seguridad y el desarrollo.

© Foto : Roscongress/Anatoly Strebelev

El evento destaca la voluntad de Rusia y los países africanos de establecer un diálogo en condiciones de igualdad, basado en intereses mutuos y perspectivas de desarrollo a largo plazo.

El evento destaca la voluntad de Rusia y los países africanos de establecer un diálogo en condiciones de igualdad, basado en intereses mutuos y perspectivas de desarrollo a largo plazo. - Sputnik Mundo
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© Foto : Roscongress/Anatoly Strebelev

El evento destaca la voluntad de Rusia y los países africanos de establecer un diálogo en condiciones de igualdad, basado en intereses mutuos y perspectivas de desarrollo a largo plazo.

© Foto : Roscongress/Alexey Aleksandronok

La primera jornada estuvo dedicada a la economía, el sector agroindustrial, la educación, la medicina, la inteligencia artificial, la cooperación tecnológica, el diálogo energético, las tecnologías nucleares, los medios de comunicación y la cooperación en plataformas internacionales.

La primera jornada estuvo dedicada a la economía, el sector agroindustrial, la educación, la medicina, la inteligencia artificial, la cooperación tecnológica, el diálogo energético, las tecnologías nucleares, los medios de comunicación y la cooperación en plataformas internacionales. - Sputnik Mundo
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© Foto : Roscongress/Alexey Aleksandronok

La primera jornada estuvo dedicada a la economía, el sector agroindustrial, la educación, la medicina, la inteligencia artificial, la cooperación tecnológica, el diálogo energético, las tecnologías nucleares, los medios de comunicación y la cooperación en plataformas internacionales.

© Foto : Roscongress/Sergey Lukin

Según los organizadores, la celebración del foro durante los días de la cumbre permitirá sincronizar la agenda política con medidas prácticas.

Según los organizadores, la celebración del foro durante los días de la cumbre permitirá sincronizar la agenda política con medidas prácticas. - Sputnik Mundo
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© Foto : Roscongress/Sergey Lukin

Según los organizadores, la celebración del foro durante los días de la cumbre permitirá sincronizar la agenda política con medidas prácticas.

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Uno de los principales atractivos para los asistentes fue una exposición de soluciones rusas avanzadas en sectores clave de la economía.

Uno de los principales atractivos para los asistentes fue una exposición de soluciones rusas avanzadas en sectores clave de la economía. - Sputnik Mundo
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Uno de los principales atractivos para los asistentes fue una exposición de soluciones rusas avanzadas en sectores clave de la economía.

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Los participantes pudieron conocer desarrollos nacionales prometedores en los ámbitos de la energía, los recursos naturales, la alimentación, la industria farmacéutica y las infraestructuras digitales y financieras.

Los participantes pudieron conocer desarrollos nacionales prometedores en los ámbitos de la energía, los recursos naturales, la alimentación, la industria farmacéutica y las infraestructuras digitales y financieras. - Sputnik Mundo
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Los participantes pudieron conocer desarrollos nacionales prometedores en los ámbitos de la energía, los recursos naturales, la alimentación, la industria farmacéutica y las infraestructuras digitales y financieras.

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Los expositores también presentaron avances en el sector armamentístico, entre ellos maquetas de vehículos aéreos no tripulados y de un sistema de misiles antiaéreos, así como muestras de armas ligeras.

Los expositores también presentaron avances en el sector armamentístico, entre ellos maquetas de vehículos aéreos no tripulados y de un sistema de misiles antiaéreos, así como muestras de armas ligeras. - Sputnik Mundo
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Los expositores también presentaron avances en el sector armamentístico, entre ellos maquetas de vehículos aéreos no tripulados y de un sistema de misiles antiaéreos, así como muestras de armas ligeras.

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La exposición despierta el interés de los asistentes al foro, muchos de los cuales se fotografían junto a los modelos de armamento ruso como recuerdo.

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La exposición despierta el interés de los asistentes al foro, muchos de los cuales se fotografían junto a los modelos de armamento ruso como recuerdo.

© Foto : Roscongress/Anatoly Strebelev

Alrededor de 4.000 empresarios rusos y africanos de distintos sectores económicos han sido invitados al evento.

Alrededor de 4.000 empresarios rusos y africanos de distintos sectores económicos han sido invitados al evento. - Sputnik Mundo
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© Foto : Roscongress/Anatoly Strebelev

Alrededor de 4.000 empresarios rusos y africanos de distintos sectores económicos han sido invitados al evento.

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El programa del foro incluye más de 40 actividades, organizadas en cuatro bloques temáticos.

El programa del foro incluye más de 40 actividades, organizadas en cuatro bloques temáticos. - Sputnik Mundo
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El programa del foro incluye más de 40 actividades, organizadas en cuatro bloques temáticos.

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Como resultado de la cumbre, está prevista la firma de un paquete de 33 documentos intergubernamentales e interinstitucionales, memorandos y contratos comerciales.

Como resultado de la cumbre, está prevista la firma de un paquete de 33 documentos intergubernamentales e interinstitucionales, memorandos y contratos comerciales. - Sputnik Mundo
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Como resultado de la cumbre, está prevista la firma de un paquete de 33 documentos intergubernamentales e interinstitucionales, memorandos y contratos comerciales.

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