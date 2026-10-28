El primer día de la III cumbre Rusia-África en Moscú, en imágenes
El evento reúne a representantes de 48 de las 54 naciones africanas, de las cuales 22 estarán representadas por sus mandatarios.
El evento reúne a representantes de 48 de las 54 naciones africanas, de las cuales 22 estarán representadas por sus mandatarios.
El foro actual da continuidad a la tradición de celebrar encuentros de gran envergadura en este formato.
El foro actual da continuidad a la tradición de celebrar encuentros de gran envergadura en este formato.
El lema del foro es Por la paz, la seguridad y el desarrollo.
El lema del foro es Por la paz, la seguridad y el desarrollo.
El evento destaca la voluntad de Rusia y los países africanos de establecer un diálogo en condiciones de igualdad, basado en intereses mutuos y perspectivas de desarrollo a largo plazo.
El evento destaca la voluntad de Rusia y los países africanos de establecer un diálogo en condiciones de igualdad, basado en intereses mutuos y perspectivas de desarrollo a largo plazo.
La primera jornada estuvo dedicada a la economía, el sector agroindustrial, la educación, la medicina, la inteligencia artificial, la cooperación tecnológica, el diálogo energético, las tecnologías nucleares, los medios de comunicación y la cooperación en plataformas internacionales.
La primera jornada estuvo dedicada a la economía, el sector agroindustrial, la educación, la medicina, la inteligencia artificial, la cooperación tecnológica, el diálogo energético, las tecnologías nucleares, los medios de comunicación y la cooperación en plataformas internacionales.
Según los organizadores, la celebración del foro durante los días de la cumbre permitirá sincronizar la agenda política con medidas prácticas.
Según los organizadores, la celebración del foro durante los días de la cumbre permitirá sincronizar la agenda política con medidas prácticas.
Uno de los principales atractivos para los asistentes fue una exposición de soluciones rusas avanzadas en sectores clave de la economía.
Uno de los principales atractivos para los asistentes fue una exposición de soluciones rusas avanzadas en sectores clave de la economía.
Los participantes pudieron conocer desarrollos nacionales prometedores en los ámbitos de la energía, los recursos naturales, la alimentación, la industria farmacéutica y las infraestructuras digitales y financieras.
Los participantes pudieron conocer desarrollos nacionales prometedores en los ámbitos de la energía, los recursos naturales, la alimentación, la industria farmacéutica y las infraestructuras digitales y financieras.
Los expositores también presentaron avances en el sector armamentístico, entre ellos maquetas de vehículos aéreos no tripulados y de un sistema de misiles antiaéreos, así como muestras de armas ligeras.
Los expositores también presentaron avances en el sector armamentístico, entre ellos maquetas de vehículos aéreos no tripulados y de un sistema de misiles antiaéreos, así como muestras de armas ligeras.
La exposición despierta el interés de los asistentes al foro, muchos de los cuales se fotografían junto a los modelos de armamento ruso como recuerdo.
La exposición despierta el interés de los asistentes al foro, muchos de los cuales se fotografían junto a los modelos de armamento ruso como recuerdo.
Alrededor de 4.000 empresarios rusos y africanos de distintos sectores económicos han sido invitados al evento.
Alrededor de 4.000 empresarios rusos y africanos de distintos sectores económicos han sido invitados al evento.
El programa del foro incluye más de 40 actividades, organizadas en cuatro bloques temáticos.
El programa del foro incluye más de 40 actividades, organizadas en cuatro bloques temáticos.
Como resultado de la cumbre, está prevista la firma de un paquete de 33 documentos intergubernamentales e interinstitucionales, memorandos y contratos comerciales.
Como resultado de la cumbre, está prevista la firma de un paquete de 33 documentos intergubernamentales e interinstitucionales, memorandos y contratos comerciales.