Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261027/cuba-acusa-a-eeuu-de-mentir-de-forma-grosera-y-permanente-en-la-onu--1175623965.html
Cuba acusa a EEUU de "mentir de forma grosera y permanente" en la ONU
Cuba acusa a EEUU de "mentir de forma grosera y permanente" en la ONU
Sputnik Mundo
El canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que el representante estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, actuó con "prepotencia y soberbia" durante... 27.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-27T21:46+0000
2026-10-27T21:46+0000
américa latina
cuba
eeuu
onu
bruno rodríguez
política
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/15/1155629402_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_23a4b213d4788ee6b77993baaa3364fa.jpg
"El Gobierno de EEUU miente de forma grosera y permanente (...) Su representante permanente olvida que se encuentra en Naciones Unidas, no está en el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU ni en una unidad de boinas verdes ni en un grupo de Signal, donde ha mostrado reiteradamente su incompetencia e incapacidad", acusó el ministro de Exteriores de la isla."No hay pretexto para sostener el acto de castigo colectivo al que someten al pueblo cubano", añadió Rodríguez.
cuba
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/15/1155629402_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_44fc200805746e0c22f9a4e668363908.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cuba, eeuu, onu, bruno rodríguez, política
cuba, eeuu, onu, bruno rodríguez, política

Cuba acusa a EEUU de "mentir de forma grosera y permanente" en la ONU

21:46 GMT 27.10.2026
© AP Photo / Jason DeCrowBruno Rodríguez Parrilla, canciller de Cuba
Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de Cuba - Sputnik Mundo, 1920, 27.10.2026
© AP Photo / Jason DeCrow
Síguenos en
El canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que el representante estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, actuó con "prepotencia y soberbia" durante la Asamblea General de las Naciones Unidas al tratar de justificar su "agresión económica contra Cuba y su criminal cerco energético".
"El Gobierno de EEUU miente de forma grosera y permanente (...) Su representante permanente olvida que se encuentra en Naciones Unidas, no está en el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU ni en una unidad de boinas verdes ni en un grupo de Signal, donde ha mostrado reiteradamente su incompetencia e incapacidad", acusó el ministro de Exteriores de la isla.
"No hay pretexto para sostener el acto de castigo colectivo al que someten al pueblo cubano", añadió Rodríguez.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала