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Cuba acusa a EEUU de "mentir de forma grosera y permanente" en la ONU

Cuba acusa a EEUU de "mentir de forma grosera y permanente" en la ONU

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El canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que el representante estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, actuó con "prepotencia y soberbia" durante... 27.10.2026, Sputnik Mundo

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"El Gobierno de EEUU miente de forma grosera y permanente (...) Su representante permanente olvida que se encuentra en Naciones Unidas, no está en el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU ni en una unidad de boinas verdes ni en un grupo de Signal, donde ha mostrado reiteradamente su incompetencia e incapacidad", acusó el ministro de Exteriores de la isla."No hay pretexto para sostener el acto de castigo colectivo al que someten al pueblo cubano", añadió Rodríguez.

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