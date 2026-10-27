https://noticiaslatam.lat/20261027/-sheinbaum-califico-como-muy-emotiva-su-conversacion-con-lula-1175623375.html

Sheinbaum calificó como "muy emotiva" su conversación con Lula

Sheinbaum calificó como "muy emotiva" su conversación con Lula

Sputnik Mundo

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum acordó viajar pronto a Brasil durante la llamada telefónica que sostuvo con su par brasileño Luis Inácio Lula da... 27.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-27T21:41+0000

2026-10-27T21:41+0000

2026-10-27T21:41+0000

américa latina

claudia sheinbaum

brasil

flavio bolsonaro

política

luiz inacio lula da silva

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/0b/1163249667_0:121:2560:1561_1920x0_80_0_0_78b13bdf6207edbad50217acec3960e1.jpg

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas concluyó el 25 de octubre con Lula con el el 51,79% de los votos, frente al 48,21% de su rival Flavio Bolsonaro, con lo cual el líder izquierdista aseguró un cuarto mandato presidencial.Sheinbaum expresó ayer su beneplácito por la reelección de su homólogo brasileño: "Estamos felices, muy contentos del triunfo de Lula en Brasil. Muchas, muchas felicidades al presidente Lula al pueblo de Brasil".

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

claudia sheinbaum, brasil, flavio bolsonaro, política, luiz inacio lula da silva