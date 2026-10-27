Sheinbaum calificó como "muy emotiva" su conversación con Lula
© Foto : Cortesía del Gobierno de MéxicoClaudia Sheinbaum
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum acordó viajar pronto a Brasil durante la llamada telefónica que sostuvo con su par brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien el pasado 25 de octubre triunfó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Flavio Bolsonaro.
"Nos quedamos de hablarnos en otro momento ya para confirmar y ponerle fecha y agenda a estas visitas", precisó la mandataria.
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas concluyó el 25 de octubre con Lula con el el 51,79% de los votos, frente al 48,21% de su rival Flavio Bolsonaro, con lo cual el líder izquierdista aseguró un cuarto mandato presidencial.
Sheinbaum expresó ayer su beneplácito por la reelección de su homólogo brasileño: "Estamos felices, muy contentos del triunfo de Lula en Brasil. Muchas, muchas felicidades al presidente Lula al pueblo de Brasil".
🇲🇽🇧🇷 Sheinbaum calificó como "muy emotiva" su conversación con Lula ✈️ La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum acordó viajar pronto a Brasil durante la llamada telefónica que sostuvo con su par brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien el pasado 25 de octubre triunfó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Flavio Bolsonaro. 🗣 "Nos quedamos de hablarnos en otro momento ya para confirmar y ponerle fecha y agenda a estas visitas", precisó la mandataria.— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 27, 2026
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