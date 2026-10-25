https://noticiaslatam.lat/20261025/zombis-en-chile-disturbios-en-francia-y-huracanes-en-mexico-entre-las-fotos-de-la-semana-1175570434.html

Zombis en Chile, disturbios en Francia y huracanes en México, entre las fotos de la semana

Zombis en Chile, disturbios en Francia y huracanes en México, entre las fotos de la semana

Sputnik Mundo

Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La Marcha Zombi 2026 en Santiago... 25.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-25T09:02+0000

2026-10-25T09:02+0000

2026-10-25T09:02+0000

multimedia

📷 fotos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/17/1175570604_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_c0c9b7d0f647c4a72d8dc0cd6d6b2ef7.jpg

Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales en distintos rincones del mundo.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

фото, 📷 fotos