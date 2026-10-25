Zombis en Chile, disturbios en Francia y huracanes en México, entre las fotos de la semana
El emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, recibe al presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Lusail para mantener una reunión.
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Clientes de una cafetería parisina observan el incendio provocado por alborotadores durante las protestas contra el aumento del costo de vida en Francia.
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Trabajadores municipales sumergen una estatua de la diosa hindú Durga en las aguas del Brahmaputra durante la jornada de clausura del festival de Durga Puja, en la ciudad india de Guwahati.
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Un agente de la policía antidisturbios ayuda a un hombre afectado por el gas lacrimógeno durante una manifestación contra el Gobierno en la capital albanesa de Tirana.
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El presidente ruso, Vladímir Putin, interviene en el Teatro Bolshói de Moscú durante el X Congreso y el 150.º aniversario de la Unión de Trabajadores del Teatro de Rusia.
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El líder norcoreano, Kim Jong-un, visita las obras de las fortificaciones que se levantan en la frontera sur del país.
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Un edificio de apartamentos dañado en la costa mexicana tras el paso de varios huracanes.
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Una mujer disfrazada posa durante la Marcha Zombi 2026 en Santiago de Chile.
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Un participante en los disturbios pasa junto a un automóvil en llamas durante una protesta contra el encarecimiento del costo de vida y del combustible en París.
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Un trabajador electoral prepara una máquina de votación electrónica antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.
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El Museo de Moscú acoge la inauguración de la exposición del XII Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin.
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Mujeres palestinas en una vivienda dañada por un ataque israelí en Cisjordania.
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Una aurora boreal ilumina el cielo de la ciudad rusa de Múrmansk.
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Modelos posan antes del desfile de moda Atypic Beauty Gala en Rumanía.
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Turistas se congregan en el Gran Templo de Ramsés II, en Egipto, para captar el instante en que un rayo de sol ilumina su interior.
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Manifestantes participan en una concentración convocada en Chile por el séptimo aniversario del estallido social de 2019.
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Turistas vestidos con hanbok, el traje tradicional coreano, reaccionan ante las fuertes ráfagas de viento mientras recorren el palacio de Gyeongbok, en Seúl.
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