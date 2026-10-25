Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20261025/zombis-en-chile-disturbios-en-francia-y-huracanes-en-mexico-entre-las-fotos-de-la-semana-1175570434.html
Zombis en Chile, disturbios en Francia y huracanes en México, entre las fotos de la semana
Zombis en Chile, disturbios en Francia y huracanes en México, entre las fotos de la semana
Sputnik Mundo
Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La Marcha Zombi 2026 en Santiago... 25.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-25T09:02+0000
2026-10-25T09:02+0000
multimedia
📷 fotos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/17/1175570604_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_c0c9b7d0f647c4a72d8dc0cd6d6b2ef7.jpg
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales en distintos rincones del mundo.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/17/1175570604_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_f04f8377cc2303e4b4153aaef0f44c78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, 📷 fotos
фото, 📷 fotos

Zombis en Chile, disturbios en Francia y huracanes en México, entre las fotos de la semana

09:02 GMT 25.10.2026
Síguenos en
Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La Marcha Zombi 2026 en Santiago de Chile, las protestas en Francia por el costo de vida y el deterioro de los servicios públicos, y el impacto de los huracanes en México, en las fotos de la semana.
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales en distintos rincones del mundo.
© REUTERS Pool/Benoit Tessier

El emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, recibe al presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Lusail para mantener una reunión.

El emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, recibe al presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Lusail para mantener una reunión. - Sputnik Mundo
1/17
© REUTERS Pool/Benoit Tessier

El emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, recibe al presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Lusail para mantener una reunión.

© REUTERS Yann Tessier

Clientes de una cafetería parisina observan el incendio provocado por alborotadores durante las protestas contra el aumento del costo de vida en Francia.

Clientes de una cafetería parisina observan el incendio provocado por alborotadores durante las protestas contra el aumento del costo de vida en Francia. - Sputnik Mundo
2/17
© REUTERS Yann Tessier

Clientes de una cafetería parisina observan el incendio provocado por alborotadores durante las protestas contra el aumento del costo de vida en Francia.

© AP Photo / Anupam Nath

Trabajadores municipales sumergen una estatua de la diosa hindú Durga en las aguas del Brahmaputra durante la jornada de clausura del festival de Durga Puja, en la ciudad india de Guwahati.

Trabajadores municipales sumergen una estatua de la diosa hindú Durga en las aguas del Brahmaputra durante la jornada de clausura del festival de Durga Puja, en la ciudad india de Guwahati. - Sputnik Mundo
3/17
© AP Photo / Anupam Nath

Trabajadores municipales sumergen una estatua de la diosa hindú Durga en las aguas del Brahmaputra durante la jornada de clausura del festival de Durga Puja, en la ciudad india de Guwahati.

© AP Photo / Boris Grdanoski

Un agente de la policía antidisturbios ayuda a un hombre afectado por el gas lacrimógeno durante una manifestación contra el Gobierno en la capital albanesa de Tirana.

Un agente de la policía antidisturbios ayuda a un hombre afectado por el gas lacrimógeno durante una manifestación contra el Gobierno en la capital albanesa de Tirana. - Sputnik Mundo
4/17
© AP Photo / Boris Grdanoski

Un agente de la policía antidisturbios ayuda a un hombre afectado por el gas lacrimógeno durante una manifestación contra el Gobierno en la capital albanesa de Tirana.

© Sputnik / POOL/Gavriil Grigorov / Acceder al contenido multimedia

El presidente ruso, Vladímir Putin, interviene en el Teatro Bolshói de Moscú durante el X Congreso y el 150.º aniversario de la Unión de Trabajadores del Teatro de Rusia.

El presidente ruso, Vladímir Putin, interviene en el Teatro Bolshói de Moscú durante el X Congreso y el 150.º aniversario de la Unión de Trabajadores del Teatro de Rusia. - Sputnik Mundo
5/17
© Sputnik / POOL/Gavriil Grigorov
/
Acceder al contenido multimedia

El presidente ruso, Vladímir Putin, interviene en el Teatro Bolshói de Moscú durante el X Congreso y el 150.º aniversario de la Unión de Trabajadores del Teatro de Rusia.

© REUTERS KCNA

El líder norcoreano, Kim Jong-un, visita las obras de las fortificaciones que se levantan en la frontera sur del país.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, visita las obras de las fortificaciones que se levantan en la frontera sur del país. - Sputnik Mundo
6/17
© REUTERS KCNA

El líder norcoreano, Kim Jong-un, visita las obras de las fortificaciones que se levantan en la frontera sur del país.

© REUTERS Christian Ruano

Un edificio de apartamentos dañado en la costa mexicana tras el paso de varios huracanes.

Un edificio de apartamentos dañado en la costa mexicana tras el paso de varios huracanes. - Sputnik Mundo
7/17
© REUTERS Christian Ruano

Un edificio de apartamentos dañado en la costa mexicana tras el paso de varios huracanes.

© AP Photo / Esteban Felix

Una mujer disfrazada posa durante la Marcha Zombi 2026 en Santiago de Chile.

Una mujer disfrazada posa durante la Marcha Zombi 2026 en Santiago de Chile. - Sputnik Mundo
8/17
© AP Photo / Esteban Felix

Una mujer disfrazada posa durante la Marcha Zombi 2026 en Santiago de Chile.

© REUTERS Stephanie Lecocq

Un participante en los disturbios pasa junto a un automóvil en llamas durante una protesta contra el encarecimiento del costo de vida y del combustible en París.

Un participante en los disturbios pasa junto a un automóvil en llamas durante una protesta contra el encarecimiento del costo de vida y del combustible en París. - Sputnik Mundo
9/17
© REUTERS Stephanie Lecocq

Un participante en los disturbios pasa junto a un automóvil en llamas durante una protesta contra el encarecimiento del costo de vida y del combustible en París.

© AP Photo / Eraldo Peres

Un trabajador electoral prepara una máquina de votación electrónica antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

Un trabajador electoral prepara una máquina de votación electrónica antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. - Sputnik Mundo
10/17
© AP Photo / Eraldo Peres

Un trabajador electoral prepara una máquina de votación electrónica antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

© Sputnik / Grigory Sysoev / Acceder al contenido multimedia

El Museo de Moscú acoge la inauguración de la exposición del XII Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin.

El Museo de Moscú acoge la inauguración de la exposición del XII Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin. - Sputnik Mundo
11/17
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
Acceder al contenido multimedia

El Museo de Moscú acoge la inauguración de la exposición del XII Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin.

© REUTERS Ammar Awad

Mujeres palestinas en una vivienda dañada por un ataque israelí en Cisjordania.

Mujeres palestinas en una vivienda dañada por un ataque israelí en Cisjordania. - Sputnik Mundo
12/17
© REUTERS Ammar Awad

Mujeres palestinas en una vivienda dañada por un ataque israelí en Cisjordania.

© Sputnik / Dmitry Dubov / Acceder al contenido multimedia

Una aurora boreal ilumina el cielo de la ciudad rusa de Múrmansk.

Una aurora boreal ilumina el cielo de la ciudad rusa de Múrmansk. - Sputnik Mundo
13/17
© Sputnik / Dmitry Dubov
/
Acceder al contenido multimedia

Una aurora boreal ilumina el cielo de la ciudad rusa de Múrmansk.

© AP Photo / Andreea Alexandru

Modelos posan antes del desfile de moda Atypic Beauty Gala en Rumanía.

Modelos posan antes del desfile de moda Atypic Beauty Gala en Rumanía. - Sputnik Mundo
14/17
© AP Photo / Andreea Alexandru

Modelos posan antes del desfile de moda Atypic Beauty Gala en Rumanía.

© AP Photo / Mohammed Salah

Turistas se congregan en el Gran Templo de Ramsés II, en Egipto, para captar el instante en que un rayo de sol ilumina su interior.

Turistas se congregan en el Gran Templo de Ramsés II, en Egipto, para captar el instante en que un rayo de sol ilumina su interior. - Sputnik Mundo
15/17
© AP Photo / Mohammed Salah

Turistas se congregan en el Gran Templo de Ramsés II, en Egipto, para captar el instante en que un rayo de sol ilumina su interior.

© AP Photo / Esteban Felix

Manifestantes participan en una concentración convocada en Chile por el séptimo aniversario del estallido social de 2019.

Manifestantes participan en una concentración convocada en Chile por el séptimo aniversario del estallido social de 2019. - Sputnik Mundo
16/17
© AP Photo / Esteban Felix

Manifestantes participan en una concentración convocada en Chile por el séptimo aniversario del estallido social de 2019.

© REUTERS YONHAP NEWS AGENCY

Turistas vestidos con hanbok, el traje tradicional coreano, reaccionan ante las fuertes ráfagas de viento mientras recorren el palacio de Gyeongbok, en Seúl.

Turistas vestidos con hanbok, el traje tradicional coreano, reaccionan ante las fuertes ráfagas de viento mientras recorren el palacio de Gyeongbok, en Seúl. - Sputnik Mundo
17/17
© REUTERS YONHAP NEWS AGENCY

Turistas vestidos con hanbok, el traje tradicional coreano, reaccionan ante las fuertes ráfagas de viento mientras recorren el palacio de Gyeongbok, en Seúl.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала