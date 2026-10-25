¿Cómo podría impactar la decisión de extender el horario de votación en Brasil?

Según Arraes, la medida podría haber sido más específica, limitando la ampliación del horario únicamente a aquellas ciudades donde se hubiera comprobado la existencia de problemas en el transporte público.
El experto en derecho electoral Roosevelt Arraes considera, en diálogo con Sputnik, que la decisión de prorrogar la votación hasta las 19:00 horas (GMT -3) en todo el país ha creado una situación inédita, la cual podría motivar solicitudes de anulación de las elecciones por parte de candidatos insatisfechos con el resultado.
Según Arraes, la medida podría haber sido más específica, limitando la ampliación del horario únicamente a aquellas ciudades donde se hubiera comprobado la existencia de problemas en el transporte público.
"Esto está generando una situación que dará lugar a debates judiciales durante un buen tiempo después de las elecciones", dijo.
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