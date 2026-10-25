Mundo
Recuento final: sigue los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261025/como-podria-impactar-la-decision-de-extender-el-horario-de-votacion-en-brasil-1175589992.html
¿Cómo podría impactar la decisión de extender el horario de votación en Brasil?
¿Cómo podría impactar la decisión de extender el horario de votación en Brasil?
Sputnik Mundo
El experto en derecho electoral Roosevelt Arraes considera, en diálogo con Sputnik, que la decisión de prorrogar la votación hasta las 19:00 horas (GMT -3) en... 25.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-25T22:02+0000
2026-10-25T22:02+0000
américa latina
brasil
política
elecciones
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/19/1175589835_0:70:1024:646_1920x0_80_0_0_bea9d91b1f20de75ace7dd58eeefdc9c.jpg
Según Arraes, la medida podría haber sido más específica, limitando la ampliación del horario únicamente a aquellas ciudades donde se hubiera comprobado la existencia de problemas en el transporte público.
brasil
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/19/1175589835_44:0:953:682_1920x0_80_0_0_62231fa50743f2ab4eff34a8925a01d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brasil, política, elecciones
brasil, política, elecciones

¿Cómo podría impactar la decisión de extender el horario de votación en Brasil?

22:02 GMT 25.10.2026
© AP Photo / Lucas LandauUrna electrónica en Brasil
Urna electrónica en Brasil - Sputnik Mundo, 1920, 25.10.2026
© AP Photo / Lucas Landau
Síguenos en
El experto en derecho electoral Roosevelt Arraes considera, en diálogo con Sputnik, que la decisión de prorrogar la votación hasta las 19:00 horas (GMT -3) en todo el país ha creado una situación inédita, la cual podría motivar solicitudes de anulación de las elecciones por parte de candidatos insatisfechos con el resultado.
Según Arraes, la medida podría haber sido más específica, limitando la ampliación del horario únicamente a aquellas ciudades donde se hubiera comprobado la existencia de problemas en el transporte público.
"Esto está generando una situación que dará lugar a debates judiciales durante un buen tiempo después de las elecciones", dijo.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала