China critica orden de arresto de EEUU contra Raúl Castro: "Es un abuso de medidas judiciales"
© AP Photo / Andy WongLa portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning
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Pekín expresó su contundente rechazo a la utilización, de lo que consideró excesivos mecanismos jurídicos, de parte de Washington para ejercer presión contra La Habana.
"China se ha opuesto sistemáticamente al abuso de medidas judiciales para ejercer presión sobre Cuba, y apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y en la resistencia a la injerencia extranjera", dijo en conferencia de prensa la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning.
También instó a la Administración Trump a "detener inmediatamente" su bloqueo económico y energético contra la isla, así como cualquier otra forma de "coerción y presión contra Cuba", ya que ese tipo de acciones, advirtió, infringen el derecho del pueblo cubano a su soberanía y prosperidad.
Esta semana, un juez de Miami emitió una orden de arresto contra el expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro, a quien la Fiscalía de Florida señala de ser el presunto responsable de una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, en relación con el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización civil Hermanos al Rescate.
Esta semana, un juez de Miami emitió una orden de arresto contra el expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro, a quien la Fiscalía de Florida señala de ser el presunto responsable de una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, en relación con el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización civil Hermanos al Rescate.
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