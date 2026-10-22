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China critica orden de arresto de EEUU contra Raúl Castro: "Es un abuso de medidas judiciales"

China critica orden de arresto de EEUU contra Raúl Castro: "Es un abuso de medidas judiciales"

Sputnik Mundo

Pekín expresó su contundente rechazo a la utilización, de lo que consideró excesivos mecanismos jurídicos, de parte de Washington para ejercer presión contra... 22.10.2026, Sputnik Mundo

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También instó a la Administración Trump a "detener inmediatamente" su bloqueo económico y energético contra la isla, así como cualquier otra forma de "coerción y presión contra Cuba", ya que ese tipo de acciones, advirtió, infringen el derecho del pueblo cubano a su soberanía y prosperidad. Esta semana, un juez de Miami emitió una orden de arresto contra el expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro, a quien la Fiscalía de Florida señala de ser el presunto responsable de una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, en relación con el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización civil Hermanos al Rescate.

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