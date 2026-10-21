https://noticiaslatam.lat/20261021/vladimir-putin-y-steve-witkoff-mantendran-conversaciones-en-san-petersburgo-1175536143.html
Vladímir Putin y Steve Witkoff mantendrán conversaciones en San Petersburgo
Vladímir Putin y Steve Witkoff mantendrán conversaciones en San Petersburgo
Sputnik Mundo
Previamente, un avión de las Fuerzas Aéreas de EEUU con el funcionario estadounidense aterrizó en San Petersburgo, informó un corresponsal de Sputnik. 21.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-21T06:49+0000
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Para ofrecer la recepción oficial, el representante especial del presidente ruso, Kiril Dmítriev, se trasladó hasta el aeropuerto internacional de Púlkovo.
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