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Vladímir Putin y Steve Witkoff mantendrán conversaciones en San Petersburgo
Vladímir Putin y Steve Witkoff mantendrán conversaciones en San Petersburgo
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Previamente, un avión de las Fuerzas Aéreas de EEUU con el funcionario estadounidense aterrizó en San Petersburgo, informó un corresponsal de Sputnik. 21.10.2026, Sputnik Mundo
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Para ofrecer la recepción oficial, el representante especial del presidente ruso, Kiril Dmítriev, se trasladó hasta el aeropuerto internacional de Púlkovo.
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Vladímir Putin y Steve Witkoff mantendrán conversaciones en San Petersburgo

06:49 GMT 21.10.2026
© Sputnik / Pool / Acceder al contenido multimediaEl presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff, el 6 de agosto de 2025
El presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff, el 6 de agosto de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 21.10.2026
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Previamente, un avión de las Fuerzas Aéreas de EEUU con el funcionario estadounidense aterrizó en San Petersburgo, informó un corresponsal de Sputnik.
Para ofrecer la recepción oficial, el representante especial del presidente ruso, Kiril Dmítriev, se trasladó hasta el aeropuerto internacional de Púlkovo.
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