Anuncian a los ganadores del XII Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin

"En septiembre de 2024, el Líbano se vio envuelto en un duro conflicto bélico. Todo el país fue objeto de ataques aéreos por parte de Israel. Muchas personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Estas fotografías fueron tomadas en distintas regiones del Líbano, declaró Abdul Kader Bay.En sus palabras, las imágenes captan lo que ocurrió en "los primeros segundos después de los ataques y durante las operaciones de rescate. Muestran cómo la gente común vive la guerra y sus pérdidas, y cómo intenta sobrevivir".Sputnik te muestra los trabajos destacados en otras categorías del concurso fotográfico.Sobre el concursoEl Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin fue organizado por Rossiya Segodnya y recibe su nombre en honor al fotoperiodista especial del grupo mediático, Andréi Stenin, que falleció en el verano de 2014 cerca de Donetsk.El concurso tiene el fin de apoyar a jóvenes fotógrafos y atraer la atención pública hacia las tareas del fotoperiodismo actual. Es una plataforma para fotógrafos, talentosos, empáticos y abiertos a todo lo nuevo, en la que llaman nuestra atención a las personas y acontecimientos que ocurren alrededor nuestro.
En una ceremonia organizada por la agencia de información internacional Rossiya Segodnya (la casa matriz de Sputnik), el Gran Premio fue otorgado al fotógrafo libanés Abdul Kader Bay, que también trabaja para Sputnik, por su serie 'Líbano, 2024-2025: vivir entre ataques aéreos', en la categoría 'noticias de actualidad'. Serie fotográfica'.
"En septiembre de 2024, el Líbano se vio envuelto en un duro conflicto bélico. Todo el país fue objeto de ataques aéreos por parte de Israel. Muchas personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Estas fotografías fueron tomadas en distintas regiones del Líbano, declaró Abdul Kader Bay.
En sus palabras, las imágenes captan lo que ocurrió en "los primeros segundos después de los ataques y durante las operaciones de rescate. Muestran cómo la gente común vive la guerra y sus pérdidas, y cómo intenta sobrevivir".
Sputnik te muestra los trabajos destacados en otras categorías del concurso fotográfico.
La foto de la serie Réquiem del fotógrafo ruso Pável Vólkov.
Categoría: Energía de la vida.
Sobre el concurso
El Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin fue organizado por Rossiya Segodnya y recibe su nombre en honor al fotoperiodista especial del grupo mediático, Andréi Stenin, que falleció en el verano de 2014 cerca de Donetsk.
El concurso tiene el fin de apoyar a jóvenes fotógrafos y atraer la atención pública hacia las tareas del fotoperiodismo actual. Es una plataforma para fotógrafos, talentosos, empáticos y abiertos a todo lo nuevo, en la que llaman nuestra atención a las personas y acontecimientos que ocurren alrededor nuestro.
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