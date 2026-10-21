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Anuncian a los ganadores del XII Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin
Anuncian a los ganadores del XII Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin
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En una ceremonia organizada por la agencia de información internacional Rossiya Segodnya (la casa matriz de Sputnik), el Gran Premio fue otorgado al fotógrafo... 21.10.2026, Sputnik Mundo
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"En septiembre de 2024, el Líbano se vio envuelto en un duro conflicto bélico. Todo el país fue objeto de ataques aéreos por parte de Israel. Muchas personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Estas fotografías fueron tomadas en distintas regiones del Líbano, declaró Abdul Kader Bay.En sus palabras, las imágenes captan lo que ocurrió en "los primeros segundos después de los ataques y durante las operaciones de rescate. Muestran cómo la gente común vive la guerra y sus pérdidas, y cómo intenta sobrevivir".Sputnik te muestra los trabajos destacados en otras categorías del concurso fotográfico.Sobre el concursoEl Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin fue organizado por Rossiya Segodnya y recibe su nombre en honor al fotoperiodista especial del grupo mediático, Andréi Stenin, que falleció en el verano de 2014 cerca de Donetsk.El concurso tiene el fin de apoyar a jóvenes fotógrafos y atraer la atención pública hacia las tareas del fotoperiodismo actual. Es una plataforma para fotógrafos, talentosos, empáticos y abiertos a todo lo nuevo, en la que llaman nuestra atención a las personas y acontecimientos que ocurren alrededor nuestro.
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Anuncian a los ganadores del XII Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin

11:41 GMT 21.10.2026
© Foto : Serguéi Bobyliov'El eco de la guerra' de Serguéi Bobiliov
'El eco de la guerra' de Serguéi Bobiliov - Sputnik Mundo, 1920, 21.10.2026
© Foto : Serguéi Bobyliov
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En una ceremonia organizada por la agencia de información internacional Rossiya Segodnya (la casa matriz de Sputnik), el Gran Premio fue otorgado al fotógrafo libanés Abdul Kader Bay, que también trabaja para Sputnik, por su serie 'Líbano, 2024-2025: vivir entre ataques aéreos', en la categoría 'noticias de actualidad'. Serie fotográfica'.
"En septiembre de 2024, el Líbano se vio envuelto en un duro conflicto bélico. Todo el país fue objeto de ataques aéreos por parte de Israel. Muchas personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Estas fotografías fueron tomadas en distintas regiones del Líbano, declaró Abdul Kader Bay.
© FotoEl ganador del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin, Abdul Kader Al Bay
El ganador del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin, Abdul Kader Al Bay - Sputnik Mundo, 1920, 21.10.2026
El ganador del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin, Abdul Kader Al Bay
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En sus palabras, las imágenes captan lo que ocurrió en "los primeros segundos después de los ataques y durante las operaciones de rescate. Muestran cómo la gente común vive la guerra y sus pérdidas, y cómo intenta sobrevivir".
Sputnik te muestra los trabajos destacados en otras categorías del concurso fotográfico.
© Foto : Abdul Kader Al-Bay

La obra de la serie de fotos Líbano, 2024-2025: vivir entre ataques aéreos de Abdul Kader Bay.

Categoría: ganador general.

La obra de la serie de fotos Líbano, 2024-2025: vivir entre ataques aéreos de Abdul Kader Bay.Categoría: ganador general. - Sputnik Mundo
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© Foto : Abdul Kader Al-Bay

La obra de la serie de fotos Líbano, 2024-2025: vivir entre ataques aéreos de Abdul Kader Bay.

Categoría: ganador general.

© S.M. Al Muztaba Rosul

La foto El techo es el cielo, el suelo es ceniza del maestro de la fotografía de Bangladés S.M. Al Muztaba Rosul.

Categoría: Noticias destacadas.

La foto El techo es el cielo, el suelo es ceniza del maestro de la fotografía de Bangladés S.M. Al Muztaba Rosul.Categoría: Noticias destacadas. - Sputnik Mundo
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© S.M. Al Muztaba Rosul

La foto El techo es el cielo, el suelo es ceniza del maestro de la fotografía de Bangladés S.M. Al Muztaba Rosul.

Categoría: Noticias destacadas.

© Foto : Serguéi Bobyliov

La obra de la serie El eco de la guerra del fotógrafo ruso Serguéi Bobiliov.

Categoría: Noticias destacadas.

La obra de la serie El eco de la guerra del fotógrafo ruso Serguéi Bobiliov.Categoría: Noticias destacadas. - Sputnik Mundo
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© Foto : Serguéi Bobyliov

La obra de la serie El eco de la guerra del fotógrafo ruso Serguéi Bobiliov.

Categoría: Noticias destacadas.

© Foto : Evgueni Filippov

La foto La última fase realizada por el fotógrafo ruso Evgueni Filíppov.

Categoría: Deporte.

La foto La última fase realizada por el fotógrafo ruso Evgueni Filíppov.Categoría: Deporte. - Sputnik Mundo
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© Foto : Evgueni Filippov

La foto La última fase realizada por el fotógrafo ruso Evgueni Filíppov.

Categoría: Deporte.

© Foto : Soleiman Hossein

La fotografía La vida en el espigón de arena tomada por Soleiman Hossein de Bangladés.

Categoría: Mi planeta.

La fotografía La vida en el espigón de arena tomada por Soleiman Hossein de Bangladés.Categoría: Mi planeta. - Sputnik Mundo
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© Foto : Soleiman Hossein

La fotografía La vida en el espigón de arena tomada por Soleiman Hossein de Bangladés.

Categoría: Mi planeta.

© Foto : Alisa Sévernaya

La obra de la serie Vivimos aquí de la autora rusa Alisa Sévernaya.

Categoría: Mi planeta.

La obra de la serie Vivimos aquí de la autora rusa Alisa Sévernaya.Categoría: Mi planeta. - Sputnik Mundo
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© Foto : Alisa Sévernaya

La obra de la serie Vivimos aquí de la autora rusa Alisa Sévernaya.

Categoría: Mi planeta.

© Arpan Basu Chowdhury

La mirada de la fe se titula la fotografía de Arpan Basu Chowdhury, de India.

Categoría: Retrato.

La mirada de la fe se titula la fotografía de Arpan Basu Chowdhury, de India.Categoría: Retrato. - Sputnik Mundo
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© Arpan Basu Chowdhury

La mirada de la fe se titula la fotografía de Arpan Basu Chowdhury, de India.

Categoría: Retrato.

© Foto : María Seménova

La obra de la serie titulada Sueños en la oscuridad de la fotoperiodista rusa María Semiónova.

Categoría: Retrato.

La obra de la serie titulada Sueños en la oscuridad de la fotoperiodista rusa María Semiónova.Categoría: Retrato. - Sputnik Mundo
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© Foto : María Seménova

La obra de la serie titulada Sueños en la oscuridad de la fotoperiodista rusa María Semiónova.

Categoría: Retrato.

© Foto : Muhammad Amdad Hossein

La foto Oración del viernes junto al río, tomada por Muhammad Amdad Hossein de Bangladés.

Categoría: Vista aérea.

La foto Oración del viernes junto al río, tomada por Muhammad Amdad Hossein de Bangladés. Categoría: Vista aérea. - Sputnik Mundo
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© Foto : Muhammad Amdad Hossein

La foto Oración del viernes junto al río, tomada por Muhammad Amdad Hossein de Bangladés.

Categoría: Vista aérea.

© Foto : Pavel Vólkov

La foto de la serie Réquiem del fotógrafo ruso Pável Vólkov.

Categoría: Energía de la vida.

La foto de la serie Réquiem del fotógrafo ruso Pável Vólkov.Categoría: Energía de la vida. - Sputnik Mundo
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© Foto : Pavel Vólkov

La foto de la serie Réquiem del fotógrafo ruso Pável Vólkov.

Categoría: Energía de la vida.

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© Foto : Abdul Kader Al-Bay

La obra de la serie de fotos Líbano, 2024-2025: vivir entre ataques aéreos de Abdul Kader Bay.

Categoría: ganador general.

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© S.M. Al Muztaba Rosul

La foto El techo es el cielo, el suelo es ceniza del maestro de la fotografía de Bangladés S.M. Al Muztaba Rosul.

Categoría: Noticias destacadas.

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© Foto : Serguéi Bobyliov

La obra de la serie El eco de la guerra del fotógrafo ruso Serguéi Bobiliov.

Categoría: Noticias destacadas.

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© Foto : Evgueni Filippov

La foto La última fase realizada por el fotógrafo ruso Evgueni Filíppov.

Categoría: Deporte.

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© Foto : Soleiman Hossein

La fotografía La vida en el espigón de arena tomada por Soleiman Hossein de Bangladés.

Categoría: Mi planeta.

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© Foto : Alisa Sévernaya

La obra de la serie Vivimos aquí de la autora rusa Alisa Sévernaya.

Categoría: Mi planeta.

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© Arpan Basu Chowdhury

La mirada de la fe se titula la fotografía de Arpan Basu Chowdhury, de India.

Categoría: Retrato.

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© Foto : María Seménova

La obra de la serie titulada Sueños en la oscuridad de la fotoperiodista rusa María Semiónova.

Categoría: Retrato.

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© Foto : Muhammad Amdad Hossein

La foto Oración del viernes junto al río, tomada por Muhammad Amdad Hossein de Bangladés.

Categoría: Vista aérea.

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© Foto : Pavel Vólkov

La foto de la serie Réquiem del fotógrafo ruso Pável Vólkov.

Categoría: Energía de la vida.

Sobre el concurso

El Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin fue organizado por Rossiya Segodnya y recibe su nombre en honor al fotoperiodista especial del grupo mediático, Andréi Stenin, que falleció en el verano de 2014 cerca de Donetsk.
El concurso tiene el fin de apoyar a jóvenes fotógrafos y atraer la atención pública hacia las tareas del fotoperiodismo actual. Es una plataforma para fotógrafos, talentosos, empáticos y abiertos a todo lo nuevo, en la que llaman nuestra atención a las personas y acontecimientos que ocurren alrededor nuestro.
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