Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20261020/una-pandilla-de-idiotas-el-jefe-de-ryanair-arremete-contra-el-parlamento-europeo-por-las-tasas-1175525139.html
"Una pandilla de idiotas": el jefe de Ryanair arremete contra el Parlamento Europeo por las tasas aéreas
"Una pandilla de idiotas": el jefe de Ryanair arremete contra el Parlamento Europeo por las tasas aéreas
Sputnik Mundo
El Parlamento Europeo es una "pandilla de idiotas" por elevar los gravámenes medioambientales sobre los vuelos y provocar un encarecimiento de los billetes... 20.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-20T18:41+0000
2026-10-20T18:41+0000
economía
ursula von der leyen
ryanair
comisión europea
🏛️ compañías
📈 mercados y finanzas
aerolínea
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/14/1175525382_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_037cbc23f5a668166f370f6c724e6126.jpg
O'Leary criticó los impuestos medioambientales de la UE, que se aplican únicamente a los vuelos dentro del bloque. Según sostuvo, las aerolíneas estadounidenses y asiáticas están exentas de estas tasas, pese a que generan más de la mitad de las emisiones de la industria de la aviación europea.Además, O'Leary calificó de "inútil" a la presidenta de la Comisión Europea, al considerar que se limita a hablar de la competitividad europea sin adoptar medidas para mejorarla."Ursula von der Leyen tiene miedo de hacer cualquier cosa que no sea hablar. Es inútil, ya saben. Europa tiene una hoja de ruta para mejorar su competitividad: el informe Draghi. Dos años después, no se ha aplicado ninguna de sus recomendaciones y Ursula von der Leyen se esconde en el Berlaymont, sin hacer nada más que pronunciar discursos", declaró O'Leary.Según reportaron los medios, un informe publicado el mes pasado por la iniciativa europea conjunta para la innovación disruptiva (Joint European Disruptive Initiative, JEDI) señaló que el bloque había aplicado el 26% de las recomendaciones de Draghi y advirtió de que "los avances son reales, pero no están a la altura del ritmo al que evoluciona el mundo".El director de Ryanair lamentó que el aumento de las tasas obligará a la compañía a recortar su red de rutas dentro de la UE durante el próximo invierno. Instó a los Gobiernos de varios países del bloque, entre ellos Francia y Bélgica, a dejar de incrementar los gravámenes a los vuelos y empezar a imponer tasas medioambientales a las aerolíneas extranjeras.Anteriormente, O'Leary afirmó que las aerolíneas no pueden mantener tarifas bajas ante el fuerte encarecimiento del combustible provocado por la operación militar de EEUU e Israel en Irán. También advirtió de que los billetes de avión subirán inevitablemente de precio.
https://noticiaslatam.lat/20260503/low-cost-al-estilo-britanico-autorizan-a-las-aerolineas-a-combinar-vuelos-ante-el-temor-a-la-1173319863.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/14/1175525382_100:0:1011:683_1920x0_80_0_0_d8a75573113a594230eca34a51e407e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ursula von der leyen, ryanair, comisión europea, 🏛️ compañías, 📈 mercados y finanzas, aerolínea, 🌍 europa
ursula von der leyen, ryanair, comisión europea, 🏛️ compañías, 📈 mercados y finanzas, aerolínea, 🌍 europa

"Una pandilla de idiotas": el jefe de Ryanair arremete contra el Parlamento Europeo por las tasas aéreas

18:41 GMT 20.10.2026
© AP Photo / Armando FrancaUn Boeing 737 MAX de Ryanair despega del aeropuerto de Lisboa
Un Boeing 737 MAX de Ryanair despega del aeropuerto de Lisboa - Sputnik Mundo, 1920, 20.10.2026
© AP Photo / Armando Franca
Síguenos en
El Parlamento Europeo es una "pandilla de idiotas" por elevar los gravámenes medioambientales sobre los vuelos y provocar un encarecimiento de los billetes, afirmó el director ejecutivo de la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair, Michael O'Leary. También calificó de "inútil" a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"En el Parlamento Europeo se ha reunido esta pandilla de idiotas que revisa las normas destinadas a encarecer los viajes en avión, cuando los consumidores lo que quieren son precios más bajos", declaró en una entrevista a los medios europeos.

O'Leary criticó los impuestos medioambientales de la UE, que se aplican únicamente a los vuelos dentro del bloque. Según sostuvo, las aerolíneas estadounidenses y asiáticas están exentas de estas tasas, pese a que generan más de la mitad de las emisiones de la industria de la aviación europea.
"Nadie, salvo el Parlamento Europeo y [la presidenta de la Comisión Europea] Ursula von der Leyen, diseñaría un sistema tan absurdo. Si de verdad les interesa la competitividad, deberían gravar a los estadounidenses cuando lleguen a Europa", afirmó.
Además, O'Leary calificó de "inútil" a la presidenta de la Comisión Europea, al considerar que se limita a hablar de la competitividad europea sin adoptar medidas para mejorarla.
"Ursula von der Leyen tiene miedo de hacer cualquier cosa que no sea hablar. Es inútil, ya saben. Europa tiene una hoja de ruta para mejorar su competitividad: el informe Draghi. Dos años después, no se ha aplicado ninguna de sus recomendaciones y Ursula von der Leyen se esconde en el Berlaymont, sin hacer nada más que pronunciar discursos", declaró O'Leary.
Un avión de British Airways se aproxima al aterrizaje, Londres - Sputnik Mundo, 1920, 03.05.2026
Economía
'Low cost' al estilo británico: autorizan a las aerolíneas a combinar vuelos ante el temor a la escasez de combustible
3 de mayo, 16:35 GMT
Según reportaron los medios, un informe publicado el mes pasado por la iniciativa europea conjunta para la innovación disruptiva (Joint European Disruptive Initiative, JEDI) señaló que el bloque había aplicado el 26% de las recomendaciones de Draghi y advirtió de que "los avances son reales, pero no están a la altura del ritmo al que evoluciona el mundo".
El director de Ryanair lamentó que el aumento de las tasas obligará a la compañía a recortar su red de rutas dentro de la UE durante el próximo invierno. Instó a los Gobiernos de varios países del bloque, entre ellos Francia y Bélgica, a dejar de incrementar los gravámenes a los vuelos y empezar a imponer tasas medioambientales a las aerolíneas extranjeras.
Anteriormente, O'Leary afirmó que las aerolíneas no pueden mantener tarifas bajas ante el fuerte encarecimiento del combustible provocado por la operación militar de EEUU e Israel en Irán. También advirtió de que los billetes de avión subirán inevitablemente de precio.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала