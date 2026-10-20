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"Una pandilla de idiotas": el jefe de Ryanair arremete contra el Parlamento Europeo por las tasas aéreas

"Una pandilla de idiotas": el jefe de Ryanair arremete contra el Parlamento Europeo por las tasas aéreas

Sputnik Mundo

El Parlamento Europeo es una "pandilla de idiotas" por elevar los gravámenes medioambientales sobre los vuelos y provocar un encarecimiento de los billetes... 20.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-20T18:41+0000

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O'Leary criticó los impuestos medioambientales de la UE, que se aplican únicamente a los vuelos dentro del bloque. Según sostuvo, las aerolíneas estadounidenses y asiáticas están exentas de estas tasas, pese a que generan más de la mitad de las emisiones de la industria de la aviación europea.Además, O'Leary calificó de "inútil" a la presidenta de la Comisión Europea, al considerar que se limita a hablar de la competitividad europea sin adoptar medidas para mejorarla."Ursula von der Leyen tiene miedo de hacer cualquier cosa que no sea hablar. Es inútil, ya saben. Europa tiene una hoja de ruta para mejorar su competitividad: el informe Draghi. Dos años después, no se ha aplicado ninguna de sus recomendaciones y Ursula von der Leyen se esconde en el Berlaymont, sin hacer nada más que pronunciar discursos", declaró O'Leary.Según reportaron los medios, un informe publicado el mes pasado por la iniciativa europea conjunta para la innovación disruptiva (Joint European Disruptive Initiative, JEDI) señaló que el bloque había aplicado el 26% de las recomendaciones de Draghi y advirtió de que "los avances son reales, pero no están a la altura del ritmo al que evoluciona el mundo".El director de Ryanair lamentó que el aumento de las tasas obligará a la compañía a recortar su red de rutas dentro de la UE durante el próximo invierno. Instó a los Gobiernos de varios países del bloque, entre ellos Francia y Bélgica, a dejar de incrementar los gravámenes a los vuelos y empezar a imponer tasas medioambientales a las aerolíneas extranjeras.Anteriormente, O'Leary afirmó que las aerolíneas no pueden mantener tarifas bajas ante el fuerte encarecimiento del combustible provocado por la operación militar de EEUU e Israel en Irán. También advirtió de que los billetes de avión subirán inevitablemente de precio.

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