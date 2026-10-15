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Triunfo para los trabajadores de Brasil: Senado avala reducción de la jornada laboral semanal
Triunfo para los trabajadores de Brasil: Senado avala reducción de la jornada laboral semanal
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La Cámara alta aprobó, en dos rondas de votación, la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) que contempla la reducción de la jornada semanal de 44 a 40... 15.10.2026, Sputnik Mundo
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La iniciativa recibió 75 votos a favor y solo uno en contra del senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). La implementación de las nuevas normas dependerá de la promulgación de la PEC. Tras esta etapa, el cambio se llevará a cabo de forma gradual: durante los dos primeros meses, la jornada semanal se limitará a 42 horas, con dos días de descanso remunerado. Al finalizar este periodo, se producirá una nueva reducción hasta alcanzar el límite de 40 horas semanales.La propuesta contempla, además, una excepción para los trabajadores con estudios superiores que perciban una remuneración mensual superior a 2,5 veces el tope del Instituto Nacional del Seguro Social, una cifra equivalente a 21.188 reales (casi 4.200 dólares). Estos profesionales no se verán afectados por el cambio.
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Triunfo para los trabajadores de Brasil: Senado avala reducción de la jornada laboral semanal

04:24 GMT 15.10.2026
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Senado de Brasil - Sputnik Mundo, 1920, 15.10.2026
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La Cámara alta aprobó, en dos rondas de votación, la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) que contempla la reducción de la jornada semanal de 44 a 40 horas, sin recortes salariales. El texto también establece dos días de descanso remunerado a la semana, siendo uno de ellos, preferiblemente, el domingo.
La iniciativa recibió 75 votos a favor y solo uno en contra del senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).
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La implementación de las nuevas normas dependerá de la promulgación de la PEC. Tras esta etapa, el cambio se llevará a cabo de forma gradual: durante los dos primeros meses, la jornada semanal se limitará a 42 horas, con dos días de descanso remunerado. Al finalizar este periodo, se producirá una nueva reducción hasta alcanzar el límite de 40 horas semanales.

La propuesta contempla, además, una excepción para los trabajadores con estudios superiores que perciban una remuneración mensual superior a 2,5 veces el tope del Instituto Nacional del Seguro Social, una cifra equivalente a 21.188 reales (casi 4.200 dólares). Estos profesionales no se verán afectados por el cambio.
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