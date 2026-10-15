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América Latina y el Caribe "tienen una experiencia bastante interesante" que aportar a la ONU, señala analista

América Latina y el Caribe "tienen una experiencia bastante interesante" que aportar a la ONU, señala analista

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El proceso de selección del próximo secretario general de Naciones Unidas ingresa en su etapa final y los candidatos latinoamericanos deben asegurarse de no... 15.10.2026, Sputnik Mundo

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Aunque la costarricense Rebecca Grynspan y el argentino Rafael Grossi aún están entre los favoritos en la elección de un nuevo secretario general de Naciones Unidas, la última etapa del proceso podría complicar sus aspiraciones en virtud de los eventuales vetos que reciban de las potencias del Consejo de Seguridad.Antes de la elección, los candidatos en pugna son sometidos a varias votaciones no vinculantes entre los miembros del Consejo, que pueden anticipar, de manera reservada, un voto a favor, un voto en contra o abstenerse. A comienzos de octubre, el organismo realizó su quinto sondeo no vinculante, en el que, según consignó la prensa occidental, Grynspan terminó en el primer lugar, con tres votos de ventaja sobre Grossi, quien a su vez escaló del tercer al segundo puesto desde el último sondeo.En tercer lugar aparecen la excanciller de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett; el excanciller de Uganda, Olara Otunnu; el expresidente senegalés, Macky Sall, y la excanciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa.La última etapa del proceso comienza a dar más peso a los posibles vetos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (EEUU, Rusia, Francia, Reino Unido y China). Así las cosas, la postulación de Grynspan ya no parece tan consolidada, ya que recibió seis votos en contra. Grossi, en tanto, recibió siete votos negativos.La posibilidad de que algunos de esos votos negativos sean de los miembros con veto complica las aspiraciones de ambos países latinoamericanos y podría llevar a las potencias a buscar consensuar otras alternativas. De todas maneras, la decisión de cada país todavía no se conoce ni tiene valor oficial.Es en ese marco que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) emitió una declaración en la que reivindicó que "ha llegado el momento de que una persona nacional de América Latina y el Caribe asuma la responsabilidad" de la secretaría general de la ONU, tanto por la rotación geográfica acordada como por la posibilidad de "promover un sistema internacional más inclusivo y representativo".La ventaja de GrynspanConsultado por Sputnik, el analista internacional colombiano Manuel Rayran sostuvo que, aunque aún resta la etapa decisiva del proceso, Grynspan es la que aparece mejor posicionada, ya que, además de haber recibido el mayor número de respaldos, "ya está dentro del sistema de Naciones Unidas", al ser secretaria general de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo.Para el analista, otros postulantes latinoamericanos como Grossi o Espinosa pueden terminar descartados en la etapa en que los vetos de las potencias del Consejo de Seguridad sean revelados.De todas maneras, Rayran lamentó que la polarización política que caracteriza a la región en los últimos años haya impedido conformar una candidatura con mayor apoyo. La fragmentación quedó en evidencia, consignó el experto, en particularidades como que Bachelet no tuviera el apoyo de Chile o que hubiera dos candidaturas ecuatorianas, una oficial con Espinosa y otra impulsada en realidad por Tonga, con la diplomática ecuatoriana Ivonne Baki.Aun así, Rayran aseguró que la región aún tiene oportunidades de colocar al próximo secretario general de Naciones Unidas. "No se ha perdido, pero habrá que esperar para ver qué países van a vetar y cómo se despeja el escenario político", acotó.En cualquier caso, el experto colombiano enfatizó que el ascenso de un latinoamericano al cargo más relevante de Naciones Unidas debería trascender la mera rotación geográfica y centrarse en las capacidades políticas de los postulantes.En ese sentido, el analista valoró el compromiso histórico de los países latinoamericanos con el multilateralismo, los derechos humanos, el derecho internacional y las diferentes formas de resolución de conflictos que se han impulsado desde el subcontinente.Una necesaria reformaTambién en diálogo con este medio, el analista político e internacional colombiano, Daniel Prieto, dijo que un secretario general de Naciones Unidas proveniente de América Latina podría impulsar, como ya lo ha hecho Brasil a través de su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, "una agenda de reforma de la estructura de gobernanza global concentrada" a la interna de Naciones Unidas.Para Prieto, que la expresidenta chilena Michelle Bachelet tuviera que retirar su candidatura debido a la falta de apoyos no solo puede leerse como "un revés diplomático para los gobiernos progresistas de México y Brasil", que habían lanzado su postulación, sino que también "evidencia los límites de la coordinación regional", marcada por disputas internas, el ascenso de candidatos de derecha y "presiones internacionales en temas comerciales, de seguridad nacional y lucha contra el crimen transnacional".Aun así, consideró, el avance del proceso de elección de una nueva secretaría general de la ONU "no tiene que significar una derrota definitiva de la integración latinoamericana", ya que, según consideró, la candidatura de Grynspan todavía "podría concitar nuevos respaldos".De todos modos, Prieto lamentó el peso negativo que "el derecho a veto" a la interna del Consejo de Seguridad puede tener en las candidaturas latinoamericanas y subrayó que se trata de "una de las contradicciones estructurales del sistema de Naciones Unidas".El académico apuntó, además, que "la fragmentación política" que caracteriza a América Latina en este momento "ha reducido sustancialmente la capacidad negociadora" de la región frente a las potencias externas. En ese sentido, advirtió que incluso la elección de una persona latinoamericana puede convertirse "en un logro simbólico" si la región no logra traducirla en "una mayor influencia regional" a través de la construcción de algunas posiciones comunes.

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