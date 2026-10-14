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https://noticiaslatam.lat/20261014/reino-unido-emite-advertencia-a-la-navegacion-tras-ataque-a-petrolero-en-el-estrecho-de-ormuz--1175432197.html
Reino Unido emite advertencia a la navegación tras ataque a petrolero en el estrecho de Ormuz
Reino Unido emite advertencia a la navegación tras ataque a petrolero en el estrecho de Ormuz
Sputnik Mundo
La organización UK Maritime Trade Operations (UKMTO) envió un mensaje a los buques que transitan por la vía marítima, después de que un petrolero fuera... 14.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-14T04:20+0000
2026-10-14T04:20+0000
internacional
reino unido
estrecho de ormuz
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
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La UKMTO informó que el incidente fue comunicado por una fuente verificada y que actualmente se encuentra bajo investigación.Se ha aconsejado a los navíos que se encuentren en el estrecho de Ormuz que procedan con precaución, además de que notifiquen cualquier actividad sospechosa.
reino unido
estrecho de ormuz
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reino unido, estrecho de ormuz, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán
reino unido, estrecho de ormuz, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán

Reino Unido emite advertencia a la navegación tras ataque a petrolero en el estrecho de Ormuz

04:20 GMT 14.10.2026
© AP Photo / Amirhosein KhorgooiUn pequeño bote navega junto a cargueros y otros buques comerciales anclados en el Estrecho de Ormuz
Un pequeño bote navega junto a cargueros y otros buques comerciales anclados en el Estrecho de Ormuz - Sputnik Mundo, 1920, 14.10.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooi
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La organización UK Maritime Trade Operations (UKMTO) envió un mensaje a los buques que transitan por la vía marítima, después de que un petrolero fuera alcanzado por un proyectil de origen desconocido.
La UKMTO informó que el incidente fue comunicado por una fuente verificada y que actualmente se encuentra bajo investigación.
Se ha aconsejado a los navíos que se encuentren en el estrecho de Ormuz que procedan con precaución, además de que notifiquen cualquier actividad sospechosa.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
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