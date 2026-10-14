Reino Unido emite advertencia a la navegación tras ataque a petrolero en el estrecho de Ormuz

La UKMTO informó que el incidente fue comunicado por una fuente verificada y que actualmente se encuentra bajo investigación.Se ha aconsejado a los navíos que se encuentren en el estrecho de Ormuz que procedan con precaución, además de que notifiquen cualquier actividad sospechosa.
La organización UK Maritime Trade Operations (UKMTO) envió un mensaje a los buques que transitan por la vía marítima, después de que un petrolero fuera alcanzado por un proyectil de origen desconocido.
La UKMTO informó que el incidente fue comunicado por una fuente verificada y que actualmente se encuentra bajo investigación.
Se ha aconsejado a los navíos que se encuentren en el estrecho de Ormuz que procedan con precaución, además de que notifiquen cualquier actividad sospechosa.
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