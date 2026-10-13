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La Fórmula 1 firma un acuerdo para celebrar el GP en África por primera vez en 30 años
La Fórmula 1 firma un acuerdo para celebrar el GP en África por primera vez en 30 años
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La Fórmula 1 firmó un contrato de diez años para albergar el Gran Premio de Ruanda, anunció la organización en su cuenta de X. La última vez que la carrera se... 13.10.2026, Sputnik Mundo
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La carrera se incorporará al calendario a principios de la década de 2030. El circuito se construiría a 40 kilómetros de Kigali, cerca del Aeropuerto Internacional de Bugesera, señalaron anteriormente informes de prensa. El continente africano no ha albergado una carrera de Fórmula 1 desde 1993, año en que se celebró un Gran Premio en Sudáfrica, en el circuito de Kyalami, cerca de Johannesburgo. La carrera fue ganada por el francés Alain Prost.En los últimos años, Ruanda se ha promocionado activamente como un destino turístico atractivo, en parte mediante asociaciones en el ámbito del deporte internacional. Por ejemplo, el país firmó acuerdos de patrocinio con los clubes de fútbol Arsenal y Paris Saint-Germain, que incluyen una invitación a visitar Ruanda en las mangas de las camisetas de los jugadores.
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La Fórmula 1 firma un acuerdo para celebrar el GP en África por primera vez en 30 años

14:21 GMT 13.10.2026
© REUTERS Hasnoor HussainCharles Leclerc de Ferrari en acción durante la primera sesión de entrenamientos libres, Malasia - 2 de octubre de 2026
Charles Leclerc de Ferrari en acción durante la primera sesión de entrenamientos libres, Malasia - 2 de octubre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 13.10.2026
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La Fórmula 1 firmó un contrato de diez años para albergar el Gran Premio de Ruanda, anunció la organización en su cuenta de X. La última vez que la carrera se celebró en el continente africano fue en 1993.
La carrera se incorporará al calendario a principios de la década de 2030. El circuito se construiría a 40 kilómetros de Kigali, cerca del Aeropuerto Internacional de Bugesera, señalaron anteriormente informes de prensa.
El continente africano no ha albergado una carrera de Fórmula 1 desde 1993, año en que se celebró un Gran Premio en Sudáfrica, en el circuito de Kyalami, cerca de Johannesburgo. La carrera fue ganada por el francés Alain Prost.
En los últimos años, Ruanda se ha promocionado activamente como un destino turístico atractivo, en parte mediante asociaciones en el ámbito del deporte internacional. Por ejemplo, el país firmó acuerdos de patrocinio con los clubes de fútbol Arsenal y Paris Saint-Germain, que incluyen una invitación a visitar Ruanda en las mangas de las camisetas de los jugadores.
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