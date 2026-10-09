Gobierno de Brasil denuncia ataque armado contra simpatizantes de Lula

Brasil acudirá a las urnas el próximo 25 de octubre para elegir, en el balotaje, al próximo presidente de la nación, cargo que se disputan el actual mandatario y el senador Bolsonaro, quien obtuvo casi dos puntos porcentuales por encima de su contrincante en la primera vuelta electoral.
Guilherme Boulos, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, adjudicó el ataque a un simpatizante de Flavio Bolsonaro y Jair, su padre. Los hechos ocurrieron en Sergipe, estado al este del país sudamericano, durante un encuentro de apoyo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
"Este es el Brasil de los Bolsonaro", escribió el funcionario a través de redes sociales, en una publicación que incluye un video en el que se ve a las personas huir del evento.
Brasil acudirá a las urnas el próximo 25 de octubre para elegir, en el balotaje, al próximo presidente de la nación, cargo que se disputan el actual mandatario y el senador Bolsonaro, quien obtuvo casi dos puntos porcentuales por encima de su contrincante en la primera vuelta electoral.
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