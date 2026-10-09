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Los líderes de la CEI se reúnen en Turkmenistán: los momentos más destacados de la cumbre, en imágenes
Los líderes de la CEI se reúnen en Turkmenistán: los momentos más destacados de la cumbre, en imágenes
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En Turkmenistán, los líderes de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) se reunieron para hablar sobre la cooperación entre los países miembros, los... 09.10.2026, Sputnik Mundo
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Los líderes de la CEI se reúnen en Turkmenistán: los momentos más destacados de la cumbre, en imágenes

11:50 GMT 09.10.2026 (actualizado: 12:01 GMT 09.10.2026)
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En Turkmenistán, los líderes de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) se reunieron para hablar sobre la cooperación entre los países miembros, los principales asuntos regionales e internacionales, así como la protección del medio ambiente. También aprobaron una declaración conjunta por el 35.º aniversario de la organización.
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La llegada del presidente ruso, Vladímir Putin, al aeropuerto internacional de Turkmenbashí.

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La llegada del presidente ruso, Vladímir Putin, al aeropuerto internacional de Turkmenbashí.

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La ceremonia de bienvenida a Putin contó con la presencia de militares de la guardia de honor junto a su avión.

La ceremonia de bienvenida a Putin contó con la presencia de militares de la guardia de honor junto a su avión. - Sputnik Mundo
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La ceremonia de bienvenida a Putin contó con la presencia de militares de la guardia de honor junto a su avión.

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Durante el evento, el presidente ruso mantuvo varias reuniones bilaterales, entre ellas una con su homólogo turcomano, Serdar Berdimujamédov.

Turkmenistán mantiene desde 2005 el estatus de miembro asociado de la CEI y este año ejerce la presidencia rotatoria de la organización.

Durante el evento, el presidente ruso mantuvo varias reuniones bilaterales, entre ellas una con su homólogo turcomano, Serdar Berdimujamédov.Turkmenistán mantiene desde 2005 el estatus de miembro asociado de la CEI y este año ejerce la presidencia rotatoria de la organización. - Sputnik Mundo
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Durante el evento, el presidente ruso mantuvo varias reuniones bilaterales, entre ellas una con su homólogo turcomano, Serdar Berdimujamédov.

Turkmenistán mantiene desde 2005 el estatus de miembro asociado de la CEI y este año ejerce la presidencia rotatoria de la organización.

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Los líderes de la CEI visitaron el Festival de Platos Nacionales de los países miembros de la organización, donde recorrieron los pabellones, conocieron la gastronomía y las tradiciones de cada país, al mismo tiempo que disfrutaron de una muestra de su cultura.

Los líderes de la CEI visitaron el Festival de Platos Nacionales de los países miembros de la organización, donde recorrieron los pabellones, conocieron la gastronomía y las tradiciones de cada país, al mismo tiempo que disfrutaron de una muestra de su cultura. - Sputnik Mundo
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Los líderes de la CEI visitaron el Festival de Platos Nacionales de los países miembros de la organización, donde recorrieron los pabellones, conocieron la gastronomía y las tradiciones de cada país, al mismo tiempo que disfrutaron de una muestra de su cultura.

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El presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyóyev, y su homólogo de Azerbaiyán, Ilham Alíyev, visitan el Festival de Platos Nacionales.

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El presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyóyev, y su homólogo de Azerbaiyán, Ilham Alíyev, visitan el Festival de Platos Nacionales.

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También Putin se reunió con el presidente de Irán, Masud Pezeshkián.

También Putin se reunió con el presidente de Irán, Masud Pezeshkián. - Sputnik Mundo
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También Putin se reunió con el presidente de Irán, Masud Pezeshkián.

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Los líderes de los países de la CEI conversan antes del inicio de la cumbre.

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Los líderes de los países de la CEI conversan antes del inicio de la cumbre.

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El anfitrión del evento, Berdimujamédov, destacó que el intercambio cultural y la celebración de festivales conjuntos reforzarán la amistad y el respeto mutuo entre los pueblos.

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El anfitrión del evento, Berdimujamédov, destacó que el intercambio cultural y la celebración de festivales conjuntos reforzarán la amistad y el respeto mutuo entre los pueblos.

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El presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, y el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, tras la reunión del Consejo de Jefes de Estado de los países miembros de la CEI en formado ampliado.

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El presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, y el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, tras la reunión del Consejo de Jefes de Estado de los países miembros de la CEI en formado ampliado.

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En su discurso, Putin anunció que Uzbekistán presidirá la Comunidad de Estados Independientes (CEI) a partir del 1 de enero de 2027.

El presidente ruso aseguró que Uzbekistán contará con el apoyo integral de Moscú.

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En su discurso, Putin anunció que Uzbekistán presidirá la Comunidad de Estados Independientes (CEI) a partir del 1 de enero de 2027.

El presidente ruso aseguró que Uzbekistán contará con el apoyo integral de Moscú.

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Al margen de la cumbre, también se encontraron el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíyev.

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Al margen de la cumbre, también se encontraron el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíyev.

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A su vez, el presidente ruso destacó que la cooperación entre los países de la CEI podría avanzar más rápido si se eliminaran las barreras comerciales.

Asimismo, señaló que la organización ya cuenta con los mecanismos financieros necesarios para intensificarla.

A su vez, el presidente ruso destacó que la cooperación entre los países de la CEI podría avanzar más rápido si se eliminaran las barreras comerciales.Asimismo, señaló que la organización ya cuenta con los mecanismos financieros necesarios para intensificarla. - Sputnik Mundo
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A su vez, el presidente ruso destacó que la cooperación entre los países de la CEI podría avanzar más rápido si se eliminaran las barreras comerciales.

Asimismo, señaló que la organización ya cuenta con los mecanismos financieros necesarios para intensificarla.

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El presidente de Irán, Masud Pezeshkián, y el líder de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.

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