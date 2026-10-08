Flavio Bolsonaro aventaja a Lula por cuatro puntos porcentuales, según sondeo

El pasado 4 de octubre se llevó a cabo la primera vuelta electoral en Brasil para elegir al nuevo presidente, en la que el actual mandatario obtuvo un 45,1% de los votos, frente al 47% del hijo del expresidente Jair Bolsonaro.Ambos volverán a enfrentarse en el balotaje previsto para el 25 de octubre, en el que Lula buscará revertir la ventaja obtenida por Bolsonaro en la primera vuelta.
El senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro tendría un total de 52% de los votos válidos, frente al 48% del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según muestra un sondeo del instituto de opinión Datafolha.
El pasado 4 de octubre se llevó a cabo la primera vuelta electoral en Brasil para elegir al nuevo presidente, en la que el actual mandatario obtuvo un 45,1% de los votos, frente al 47% del hijo del expresidente Jair Bolsonaro.