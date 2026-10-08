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El valor nutricional de las frutas y verduras ha caído hasta un 50%, según estudio

El valor nutricional de las frutas y verduras ha caído hasta un 50%, según estudio

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Investigadores advierten que varios cultivos contienen actualmente entre 20% y 50% menos nutrientes esenciales que décadas atrás. La situación podría afectar... 08.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-08T07:18+0000

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Un estudio realizado por investigadores de Deep Science Ventures indica que el valor nutricional de frutas y verduras ha caído de forma considerable, esto gracias al deterioro de la calidad del suelo y a prácticas agrícolas enfocadas en obtener cultivos de crecimiento rápido.De acuerdo con el informe, algunos cultivos han perdido entre 20% y 50% de varios nutrientes clave, por lo que actualmente sería necesario consumir hasta el doble de ciertas verduras para obtener cantidades similares de minerales como potasio, magnesio y cobre a las disponibles en 1960.Will Summers, socio de Deep Science Ventures, afirmó que durante años la seguridad alimentaria se ha medido principalmente en términos de calorías y toneladas producidas por hectárea, mientras que la concentración de nutrientes habría pasado a segundo plano.Asimismo, entre las verduras señaladas como afectadas se encuentran guisantes, zanahorias y cebollas. Los expertos consideran que esta disminución podría estar relacionada tanto con el agotamiento del suelo como con la selección artificial de cultivos para favorecer un crecimiento más rápido.Dicho informe advierte que el fenómeno podría tener un impacto particular entre las personas que siguen dietas vegetarianas o veganas, que dependen en mayor medida de alimentos de origen vegetal para obtener ciertos nutrientes.También, los investigadores señalaron que quienes utilizan medicamentos para perder peso podrían ser especialmente vulnerables a deficiencias nutricionales gracias a que estos tratamientos pueden reducir la cantidad de alimentos que consumen.Deep Science Ventures estimó que hasta cinco millones de adultos británicos que siguen tratamientos para perder peso podrían estar consumiendo cantidades insuficientes de algunas vitaminas y minerales esenciales. Una deficiencia de zinc puede afectar al sistema inmunitario, mientras que niveles bajos de potasio están asociados con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular.Como una posible respuesta, el informe plantea impulsar prácticas agrícolas que contribuyan a recuperar la calidad del suelo, como la siembra de cultivos que ayuden a reponer sus nutrientes. Sian Ferguson, de la Fundación Mark Leonard, dijo que mejorar la salud del suelo puede contribuir tanto a aumentar la densidad nutricional como a mantener los rendimientos agrícolas.

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