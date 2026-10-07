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Exfuncionario de la CIA se declara culpable de defraudar al Gobierno de EEUU

Exfuncionario de la CIA se declara culpable de defraudar al Gobierno de EEUU

Sputnik Mundo

David Rush, de 49 años, admitió ante un tribunal federal de Virginia (sureste) que utilizó su cargo como investigador de la Agencia Central de Inteligencia... 07.10.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con los fiscales, Rush tenía acceso a "programas gubernamentales altamente confidenciales y clasificados", lo que le permitió que un contratista denominado Compañía 1 transfiriera unos 145 millones de dólares a una sociedad que él controlaba. Según reportes de prensa, el ahora exfuncionario, que enfrenta una condena de hasta 20 años de prisión, firmó un acuerdo de culpabilidad que lo obliga a devolver el dinero, 298 lingotes de oro encontrados en su propiedad en 2025, además de dos autos deportivos, 35 relojes de lujo y sus mansiones.

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