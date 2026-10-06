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Exmando militar 'Capitán Sol' lavó más de 2,7 millones de dólares, anuncian autoridades mexicanas
Exmando militar 'Capitán Sol' lavó más de 2,7 millones de dólares, anuncian autoridades mexicanas
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La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) mexicana identificó a Miguel Ángel Solano Ruiz, alias 'Capitán Sol', como una pieza clave en la red de... 06.10.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con un reporte del diario local El Financiero, la mayoría de las operaciones se realizaron a partir de 2017. Entre ellas, destacan movimientos que hizo para la compra de cinco inmuebles por más de 12 millones de pesos (664.557 dólares), así como pagos en casinos por más de 42 millones de pesos (2,3 millones de dólares). El sujeto, contra quien la Fiscalía General de la República (FGR) ya dictó prisión preventiva oficiosa, también recibió pagos, e incluso préstamos, del Sindicato de Trabajadores Proactivos de la República Mexicana.
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Exmando militar 'Capitán Sol' lavó más de 2,7 millones de dólares, anuncian autoridades mexicanas

04:15 GMT 06.10.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de México'Capitán Sol'.
'Capitán Sol'. - Sputnik Mundo, 1920, 06.10.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de México
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La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) mexicana identificó a Miguel Ángel Solano Ruiz, alias 'Capitán Sol', como una pieza clave en la red de huachicol fiscal, quien movió más de 50 millones de pesos (2,7 millones de dólares) en el sistema financiero.
De acuerdo con un reporte del diario local El Financiero, la mayoría de las operaciones se realizaron a partir de 2017.
Entre ellas, destacan movimientos que hizo para la compra de cinco inmuebles por más de 12 millones de pesos (664.557 dólares), así como pagos en casinos por más de 42 millones de pesos (2,3 millones de dólares).
El sujeto, contra quien la Fiscalía General de la República (FGR) ya dictó prisión preventiva oficiosa, también recibió pagos, e incluso préstamos, del Sindicato de Trabajadores Proactivos de la República Mexicana.
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