Piden anular la condena a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado en Brasil
© AP Photo / Eraldo PeresJair Bolsonaro (PL) fala à imprensa após prestar depoimento à Polícia Federal (PF) no âmbito de uma investigação envolvendo um de seus filhos, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Brasília (DF), 5 de junho de 2025
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La defensa del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) —quien alega ser un preso político— presentó una nueva solicitud de revisión ante la Corte Suprema, a tres días de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales de Brasil, en la que su hijo Flavio Bolsonaro y el actual mandatario Luis Inácio Lula da Silva son los principales candidatos.
El recurso —que busca anular una condena a 27 años de prisión, pena que actualmente Bolsonaro cumple bajo arresto domiciliario— incluye una petición de suspensión cautelar para lograr la libertad provisional mientras el alto tribunal examina el caso.
El principal argumento de los abogados de Jair Bolsonaro se centra en supuestas irregularidades en la cadena de custodia de las pruebas digitales utilizadas en el proceso.
Según la defensa, no fue posible verificar la integridad ni el origen de varios datos clave, como los mensajes de la aplicación Signal extraídos del teléfono de su exedecán, el teniente coronel Mauro Cid, los cuales habrían sido registrados mediante grabaciones de pantalla en lugar de peritajes formales.
El principal argumento de los abogados de Jair Bolsonaro se centra en supuestas irregularidades en la cadena de custodia de las pruebas digitales utilizadas en el proceso.
Según la defensa, no fue posible verificar la integridad ni el origen de varios datos clave, como los mensajes de la aplicación Signal extraídos del teléfono de su exedecán, el teniente coronel Mauro Cid, los cuales habrían sido registrados mediante grabaciones de pantalla en lugar de peritajes formales.
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