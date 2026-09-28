De la Espriella presume arresto de familiares de exjefe de Los Choneros

El mandatario sudamericano indicó que, en la operación para arrestarlas, participaron la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía colombianos, así como el FBI y las autoridades de Ecuador. Las sospechosas serán enviadas a Quito, donde se definirá su situación jurídica."Colombia no será refugio para las finanzas del crimen transnacional (...). Los familiares de los bandidos que delinquen con ellos, no quedarán impunes", subrayó.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio a conocer la captura de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija del narcotraficante Adolfo Macías, alias 'Fito', exdirigente del grupo criminal.
"En Sabana de Torres, Santander (centro), fueron detenidas mediante notificación roja de Interpol Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, requeridas por la justicia ecuatoriana por lavado de activos", escribió en X.
El mandatario sudamericano indicó que, en la operación para arrestarlas, participaron la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía colombianos, así como el FBI y las autoridades de Ecuador. Las sospechosas serán enviadas a Quito, donde se definirá su situación jurídica.