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De la Espriella presume arresto de familiares de exjefe de Los Choneros

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio a conocer la captura de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e... 28.09.2026, Sputnik Mundo

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El mandatario sudamericano indicó que, en la operación para arrestarlas, participaron la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía colombianos, así como el FBI y las autoridades de Ecuador. Las sospechosas serán enviadas a Quito, donde se definirá su situación jurídica."Colombia no será refugio para las finanzas del crimen transnacional (...). Los familiares de los bandidos que delinquen con ellos, no quedarán impunes", subrayó.

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