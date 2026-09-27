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Boeing descubre nuevo fallo de 'software' en el 737 MAX que afecta al aterrizaje

Boeing descubre nuevo fallo de 'software' en el 737 MAX que afecta al aterrizaje

Sputnik Mundo

Boeing, segundo mayor fabricante de aeronaves comerciales del mundo, identificó un fallo de 'software' en su modelo 737 MAX que podría provocar la pérdida de... 27.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-27T11:31+0000

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El problema surgió a raíz de una actualización del software de la cabina de mando y puede producirse cuando las tripulaciones modifican la trayectoria de vuelo prevista después de un aterrizaje fallido, según los documentos. Esto aumenta la carga de trabajo de la tripulación a baja altura y en condiciones meteorológicas adversas.Representantes de la compañía declararon a la prensa que Boeing informó el mes pasado a todos los operadores del 737 sobre el problema de software, por el cual los pilotos podrían no tener acceso a la guía de vuelo automatizada durante un escenario específico de aterrizaje.Según algunos medios, inicialmente Boeing consideró que el fallo no requería una revisión inmediata de seguridad. Sin embargo, tras recibir comentarios de las aerolíneas, la compañía trasladó el asunto a una investigación formal y compartió sus conclusiones con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). Ahora, el regulador estadounidense convocó un consejo especial para evaluar las medidas correctivas y determinar si el fallo representa una amenaza para la seguridad de los vuelos.La revisión de la FAA podría retrasar aún más la certificación del 737 MAX 10, el cuarto y más grande avión de la familia MAX.Las aerolíneas ya han reaccionado: Southwest Airlines y United Airlines, según medios, pidieron a Boeing que no entregue nuevos 737 MAX equipados con el software afectado y solicitaron, en su lugar, una versión anterior del sistema operativo.Boeing estuvo bajo escrutinio tras dos accidentes fatales de aviones 737 MAX en 2018 y 2019, que causaron 346 víctimas mortales y provocaron la inmovilización de la flota de estos aviones a escala mundial. Una investigación determinó que un sistema de control de vuelo defectuoso, el MCAS (por sus siglas en inglés de Maneuvering Characteristics Augmentation System), forzó repetidamente el morro de los aviones hacia abajo en ambos accidentes.En enero de 2026, la compañía pagó a la FAA una multa de 3,13 millones de dólares por numerosas infracciones de los requisitos de seguridad y control de calidad. El regulador detectó cientos de incumplimientos en el sistema de control de calidad.En este contexto, la reputación de Boeing continúa bajo una fuerte presión, mientras las aerolíneas se ven obligadas a contemplar riesgos adicionales por posibles retrasos en las entregas y revisiones técnicas no programadas de sus aeronaves.

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