Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260926/por-que-colombia-planea-racionar-el-gas-natural-en-el-pais-1175192632.html
¿Por qué Colombia planea racionar el gas natural en el país?
¿Por qué Colombia planea racionar el gas natural en el país?
Sputnik Mundo
Debido a la reducción en la capacidad de entrega de gas importado de la única planta regasificadora del país sudamericano, el Ministerio de Minas y Energía... 26.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-26T05:44+0000
2026-09-26T05:44+0000
américa latina
medioambiente
colombia
cartagena
gas
combustible
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/19/1175193138_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_190b59a86208c961b5d05b0f7ac74cc9.jpg
De acuerdo con análisis técnicos del Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas) y la Dirección de Hidrocarburos de la infraestructura de Spec LNG en Cartagena (norte), la finalidad es que durante la reparación de los problemas técnicos que tiene la planta, se pueda reorganizar de manera provisional el suministro de combustible a sectores estratégicos. Para el Ministerio, el principal objetivo es brindar suministro de manera continua a hogares, hospitales, sistemas de transporte masivos, escuelas y más polos principales de manera nacional.La dependencia colombiana destacó que esta es una decisión preventiva frente a la contingencia operativa que enfrenta la planta regasificadora. Durante este tiempo, el Ministerio y el CNO Gas mantendrán un monitoreo a los trabajos de reparación en la planta.El esquema de abastecimiento se empleará en el siguiente orden:La Sociedad Portuaria El Cayao (Spec LNG) inició trabajos correctivos en uno de los cuatro trenes operativos de su unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU), debido a una condición operativa imprevista. La falla reducirá temporalmente en 75 millones de pies cúbicos diarios (mpcd) la capacidad de la terminal, que pasará de 475 a 400 mpcd. Según la compañía, esta disponibilidad se mantendrá hasta el 1 de octubre, mientras se realizan las labores de reparación.Spec LNG señaló que la terminal continúa operando de manera segura y que los trabajos están a cargo de equipos especializados bajo estrictos estándares técnicos y de seguridad.
https://noticiaslatam.lat/20260209/1171229660.html
colombia
cartagena
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/19/1175193138_241:0:1680:1079_1920x0_80_0_0_6875fade2f37427f1df7cb90359b361a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
medioambiente, colombia, cartagena, gas, combustible
medioambiente, colombia, cartagena, gas, combustible

¿Por qué Colombia planea racionar el gas natural en el país?

05:44 GMT 26.09.2026
© Foto : Spec LNGLa Sociedad Portuaria El Cayao (Spec LNG)
La Sociedad Portuaria El Cayao (Spec LNG) - Sputnik Mundo, 1920, 26.09.2026
© Foto : Spec LNG
Síguenos en
Debido a la reducción en la capacidad de entrega de gas importado de la única planta regasificadora del país sudamericano, el Ministerio de Minas y Energía colombiano anunció un racionamiento de gas natural a nivel nacional.
De acuerdo con análisis técnicos del Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas) y la Dirección de Hidrocarburos de la infraestructura de Spec LNG en Cartagena (norte), la finalidad es que durante la reparación de los problemas técnicos que tiene la planta, se pueda reorganizar de manera provisional el suministro de combustible a sectores estratégicos.
Para el Ministerio, el principal objetivo es brindar suministro de manera continua a hogares, hospitales, sistemas de transporte masivos, escuelas y más polos principales de manera nacional.
La dependencia colombiana destacó que esta es una decisión preventiva frente a la contingencia operativa que enfrenta la planta regasificadora. Durante este tiempo, el Ministerio y el CNO Gas mantendrán un monitoreo a los trabajos de reparación en la planta.
Colombia podría enfrentar un déficit de energía eléctrica superior al 58% en 2028, advierte empresa - Sputnik Mundo, 1920, 09.02.2026
Colombia podría enfrentar un déficit de energía eléctrica superior al 58% en 2028, advierte empresa
9 de febrero, 23:44 GMT
El esquema de abastecimiento se empleará en el siguiente orden:
1.
Demanda esencial: hogares, centros asistenciales, instituciones educativas y transporte a gas.
2.
Generación térmica: plantas requeridas para el respaldo del sistema eléctrico nacional.
3.
Industria petroquímica y refinerías: insumos clave para garantizar la producción de combustibles.
4.
Demás usuarios comerciales e industriales: atención según la disponibilidad restante y los contratos vigentes.
La Sociedad Portuaria El Cayao (Spec LNG) inició trabajos correctivos en uno de los cuatro trenes operativos de su unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU), debido a una condición operativa imprevista.
La falla reducirá temporalmente en 75 millones de pies cúbicos diarios (mpcd) la capacidad de la terminal, que pasará de 475 a 400 mpcd. Según la compañía, esta disponibilidad se mantendrá hasta el 1 de octubre, mientras se realizan las labores de reparación.
Spec LNG señaló que la terminal continúa operando de manera segura y que los trabajos están a cargo de equipos especializados bajo estrictos estándares técnicos y de seguridad.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала