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¿Por qué Colombia planea racionar el gas natural en el país?
¿Por qué Colombia planea racionar el gas natural en el país?
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Debido a la reducción en la capacidad de entrega de gas importado de la única planta regasificadora del país sudamericano, el Ministerio de Minas y Energía... 26.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-26T05:44+0000
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De acuerdo con análisis técnicos del Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas) y la Dirección de Hidrocarburos de la infraestructura de Spec LNG en Cartagena (norte), la finalidad es que durante la reparación de los problemas técnicos que tiene la planta, se pueda reorganizar de manera provisional el suministro de combustible a sectores estratégicos. Para el Ministerio, el principal objetivo es brindar suministro de manera continua a hogares, hospitales, sistemas de transporte masivos, escuelas y más polos principales de manera nacional.La dependencia colombiana destacó que esta es una decisión preventiva frente a la contingencia operativa que enfrenta la planta regasificadora. Durante este tiempo, el Ministerio y el CNO Gas mantendrán un monitoreo a los trabajos de reparación en la planta.El esquema de abastecimiento se empleará en el siguiente orden:La Sociedad Portuaria El Cayao (Spec LNG) inició trabajos correctivos en uno de los cuatro trenes operativos de su unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU), debido a una condición operativa imprevista. La falla reducirá temporalmente en 75 millones de pies cúbicos diarios (mpcd) la capacidad de la terminal, que pasará de 475 a 400 mpcd. Según la compañía, esta disponibilidad se mantendrá hasta el 1 de octubre, mientras se realizan las labores de reparación.Spec LNG señaló que la terminal continúa operando de manera segura y que los trabajos están a cargo de equipos especializados bajo estrictos estándares técnicos y de seguridad.
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¿Por qué Colombia planea racionar el gas natural en el país?
Debido a la reducción en la capacidad de entrega de gas importado de la única planta regasificadora del país sudamericano, el Ministerio de Minas y Energía colombiano anunció un racionamiento de gas natural a nivel nacional.
De acuerdo con análisis técnicos del Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas) y la Dirección de Hidrocarburos de la infraestructura de Spec LNG en Cartagena (norte), la finalidad es que durante la reparación de los problemas técnicos que tiene la planta, se pueda reorganizar de manera provisional el suministro de combustible a sectores estratégicos.
Para el Ministerio, el principal objetivo es brindar suministro de manera continua a hogares, hospitales, sistemas de transporte masivos, escuelas y más polos principales de manera nacional.
La dependencia colombiana destacó que esta es una decisión preventiva frente a la contingencia operativa que enfrenta la planta regasificadora.
Durante este tiempo, el Ministerio y el CNO Gas mantendrán un monitoreo
a los trabajos de reparación en la planta.
El esquema de abastecimiento se empleará en el siguiente orden:
1.Demanda esencial
: hogares, centros asistenciales, instituciones educativas y transporte a gas.
2.Generación térmica
: plantas requeridas para el respaldo del sistema eléctrico nacional.
3.Industria petroquímica y refinerías
: insumos clave para garantizar la producción de combustibles.
4.Demás usuarios comerciales e industriales
: atención según la disponibilidad restante y los contratos vigentes.
La Sociedad Portuaria El Cayao (Spec LNG) inició trabajos correctivos en uno de los cuatro trenes operativos de su unidad flotante de almacenamiento y regasificación
(FSRU), debido a una condición operativa imprevista.
La falla reducirá temporalmente en 75 millones de pies cúbicos diarios (mpcd) la capacidad de la terminal, que pasará de 475 a 400 mpcd. Según la compañía, esta disponibilidad se mantendrá hasta el 1 de octubre, mientras se realizan las labores de reparación.
Spec LNG señaló que la terminal continúa operando de manera segura y que los trabajos están a cargo de equipos especializados bajo estrictos estándares técnicos y de seguridad.
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