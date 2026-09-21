Al menos tres soldados mueren durante ataque armado en Colombia por la activación de una mina

Las Fuerzas Armadas detallaron que ocurrió otro ataque con explosivos en otro municipio del mismo departamento, en el que resultaron heridos otros dos militares."Rechazamos categóricamente estos ataques terroristas que atentan contra la vida y la integridad de nuestros soldados", señaló la institución.
Debido a la activación de un campo minado en el departamento colombiano del Meta (centro) ocasionada por un presunto ataque de una disidencia de las FARC con dispositivos explosivos, murieron al menos tres militares y cuatro resultaron heridos, según informaron fuentes del Ejército colombiano a medios locales.
Las Fuerzas Armadas detallaron que ocurrió otro ataque con explosivosen otro municipio del mismo departamento, en el que resultaron heridos otros dos militares.