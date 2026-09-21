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Al menos tres soldados mueren durante ataque armado en Colombia por la activación de una mina
Al menos tres soldados mueren durante ataque armado en Colombia por la activación de una mina
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Debido a la activación de un campo minado en el departamento colombiano del Meta (centro) ocasionada por un presunto ataque de una disidencia de las FARC con... 21.09.2026, Sputnik Mundo
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Las Fuerzas Armadas detallaron que ocurrió otro ataque con explosivos en otro municipio del mismo departamento, en el que resultaron heridos otros dos militares."Rechazamos categóricamente estos ataques terroristas que atentan contra la vida y la integridad de nuestros soldados", señaló la institución.
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Al menos tres soldados mueren durante ataque armado en Colombia por la activación de una mina

22:50 GMT 21.09.2026
© AP Photo / Scott DaltinUn elemento de la policía antinarcóticos en un campo de coca cerca de La Gabarra, en la región del Catatumbo, Colombia (imagen referencial)
Un elemento de la policía antinarcóticos en un campo de coca cerca de La Gabarra, en la región del Catatumbo, Colombia (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 21.09.2026
© AP Photo / Scott Daltin
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Debido a la activación de un campo minado en el departamento colombiano del Meta (centro) ocasionada por un presunto ataque de una disidencia de las FARC con dispositivos explosivos, murieron al menos tres militares y cuatro resultaron heridos, según informaron fuentes del Ejército colombiano a medios locales.
Las Fuerzas Armadas detallaron que ocurrió otro ataque con explosivos en otro municipio del mismo departamento, en el que resultaron heridos otros dos militares.
Confirman dos fallecidos tras explosión en una mina de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 07.02.2026
Confirman dos fallecidos tras explosión en una mina de Colombia
7 de febrero, 02:45 GMT
"Rechazamos categóricamente estos ataques terroristas que atentan contra la vida y la integridad de nuestros soldados", señaló la institución.
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