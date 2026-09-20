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Cae aprobación del presidente chileno Kast a su nivel más bajo desde que asumió el cargo
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La aprobación del presidente de Chile, José Antonio Kast, bajó al 29 por ciento, el nivel más bajo desde que asumió el cargo en marzo de este año, informó este... 20.09.2026, Sputnik Mundo
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En tanto, la desaprobación del mandatario aumentó siete puntos porcentuales en un mes y alcanzó el 59%, también su nivel más alto desde marzo, mientras que un 12% de los encuestados señaló no saber cómo evaluar su gestión.La tendencia muestra un descenso del respaldo al mandatario durante los últimos meses, luego de registrar niveles de aprobación de entre 39 y 40% en junio y mantenerse en torno al 34 y 35% durante buena parte de agosto.La encuesta también abordó, en el marco de las celebraciones de las Fiestas Patrias, la percepción de los ciudadanos sobre Chile, y reveló que un 89% de los consultados aseguró sentirse muy o bastante orgulloso del país.Entre los principales motivos de orgullo, un 60% mencionó los paisajes y la diversidad geográfica, un 33% los recursos naturales y el mismo porcentaje las tradiciones y costumbres, mientras que un 27% destacó la gastronomía.
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Cae aprobación del presidente chileno Kast a su nivel más bajo desde que asumió el cargo

22:39 GMT 20.09.2026
© AP Photo / Salvador MelendezJosé Antonio Kast, presidente electo de Chile
José Antonio Kast, presidente electo de Chile - Sputnik Mundo, 1920, 20.09.2026
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La aprobación del presidente de Chile, José Antonio Kast, bajó al 29 por ciento, el nivel más bajo desde que asumió el cargo en marzo de este año, informó este domingo la encuestadora privada Criteria a través de su estudio Agenda Criteria.

"La aprobación del presidente de la República, José Antonio Kast, bajó cinco puntos porcentuales con respecto al mes anterior y llegó a un 29%, siendo la primera vez desde el inicio de su mandato que el indicador se sitúa por debajo del 30%", señaló Criteria en su sitio web.

En tanto, la desaprobación del mandatario aumentó siete puntos porcentuales en un mes y alcanzó el 59%, también su nivel más alto desde marzo, mientras que un 12% de los encuestados señaló no saber cómo evaluar su gestión.
La tendencia muestra un descenso del respaldo al mandatario durante los últimos meses, luego de registrar niveles de aprobación de entre 39 y 40% en junio y mantenerse en torno al 34 y 35% durante buena parte de agosto.
José Antonio Kast, presidente de Chile - Sputnik Mundo, 1920, 18.09.2026
América Latina
¿Crece la polarización política en Chile? Kast y la oposición miden fuerzas tras seis meses de Gobierno
18 de septiembre, 01:35 GMT
La encuesta también abordó, en el marco de las celebraciones de las Fiestas Patrias, la percepción de los ciudadanos sobre Chile, y reveló que un 89% de los consultados aseguró sentirse muy o bastante orgulloso del país.
Entre los principales motivos de orgullo, un 60% mencionó los paisajes y la diversidad geográfica, un 33% los recursos naturales y el mismo porcentaje las tradiciones y costumbres, mientras que un 27% destacó la gastronomía.
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