https://noticiaslatam.lat/20260920/cae-aprobacion-del-presidente-chileno-kast-a-su-nivel-mas-bajo-desde-que-asumio-el-cargo-1175133212.html

Cae aprobación del presidente chileno Kast a su nivel más bajo desde que asumió el cargo

Cae aprobación del presidente chileno Kast a su nivel más bajo desde que asumió el cargo

Sputnik Mundo

La aprobación del presidente de Chile, José Antonio Kast, bajó al 29 por ciento, el nivel más bajo desde que asumió el cargo en marzo de este año, informó este... 20.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-20T22:39+0000

2026-09-20T22:39+0000

2026-09-20T22:39+0000

américa latina

política

josé antonio kast

chile

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/1a/1171811047_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_db567d728593e9d3290d0619f2da16fc.jpg

En tanto, la desaprobación del mandatario aumentó siete puntos porcentuales en un mes y alcanzó el 59%, también su nivel más alto desde marzo, mientras que un 12% de los encuestados señaló no saber cómo evaluar su gestión.La tendencia muestra un descenso del respaldo al mandatario durante los últimos meses, luego de registrar niveles de aprobación de entre 39 y 40% en junio y mantenerse en torno al 34 y 35% durante buena parte de agosto.La encuesta también abordó, en el marco de las celebraciones de las Fiestas Patrias, la percepción de los ciudadanos sobre Chile, y reveló que un 89% de los consultados aseguró sentirse muy o bastante orgulloso del país.Entre los principales motivos de orgullo, un 60% mencionó los paisajes y la diversidad geográfica, un 33% los recursos naturales y el mismo porcentaje las tradiciones y costumbres, mientras que un 27% destacó la gastronomía.

https://noticiaslatam.lat/20260918/crece-la-polarizacion-politica-en-chile-kast-y-la-oposicion-miden-fuerzas-tras-seis-meses-de-1175097632.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, josé antonio kast, chile