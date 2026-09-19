Venezuela y Paraguay inician nueva etapa en su relación diplomática

La firma del documento se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores por parte de los cancilleres Félix Plasencia y el paraguayo Rubén Ramírez. En el evento, estuvieron presentes la mandataria encargada de la nación sudamericana, Delcy Rodríguez, y el presidente paraguayo, Santiago Peña. Ello ocurrió en el marco de la visita de trabajo del jefe de Estado en el territorio venezolano.En enero de 2025, Venezuela rompió la relación diplomática con Paraguay, ello después de que Peña respaldara al excandidato venezolano Edmundo González, que se autoproclamó mandatario electo en las últimas elecciones del país sudamericano.
Después de más de dos años sin un acercamiento, Caracas y Asunción establecieron una hoja de ruta para reanudar su vínculo, que quedó asentada en un comunicado conjunto.
La firma del documento se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores por parte de los cancilleres Félix Plasencia y el paraguayo Rubén Ramírez. En el evento, estuvieron presentes la mandataria encargada de la nación sudamericana, Delcy Rodríguez, y el presidente paraguayo, Santiago Peña.
Con este acuerdo, "se estableció un compromiso basado en el respeto mutuo, la autodeterminación y la soberanía", resaltó Caracas en un comunicado.
Ello ocurrió en el marco de la visita de trabajo del jefe de Estado en el territorio venezolano.