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La visita de Kast a Bolivia será "un gran paso para la recomposición diplomática", según canciller
La visita de Kast a Bolivia será "un gran paso para la recomposición diplomática", según canciller
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El ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Héctor Huanca Gutiérrez, afirmó que La Paz y Santiago están en un momento histórico, en el que "pueden elegir... 19.09.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, consolida "el proceso de recomposición diplomática que ya está en curso"."No aspiramos a una relación construida sobre el olvido. Aspiramos a algo más difícil y valioso: una relación capaz de mirar de frente su historia y, aun así, decidir responsablemente su futuro", declaró Huanca Gutiérrez, de acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia que encabeza.
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La visita de Kast a Bolivia será "un gran paso para la recomposición diplomática", según canciller

03:30 GMT 19.09.2026
© AP Photo / Esteban FelixEl presidente de Chile, José Antonio Kast.
El presidente de Chile, José Antonio Kast. - Sputnik Mundo, 1920, 19.09.2026
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El ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Héctor Huanca Gutiérrez, afirmó que La Paz y Santiago están en un momento histórico, en el que "pueden elegir qué clase de vecinos quieren ser", a pesar de las diferencias políticas e históricas que han tenido.
En el marco de la conmemoración de las fiestas patrias chilenas, el canciller afirmó que la próxima visita del presidente José Antonio Kast, a realizarse en octubre, "trasciende lo protocolar".
Asimismo, consolida "el proceso de recomposición diplomática que ya está en curso".
"No aspiramos a una relación construida sobre el olvido. Aspiramos a algo más difícil y valioso: una relación capaz de mirar de frente su historia y, aun así, decidir responsablemente su futuro", declaró Huanca Gutiérrez, de acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia que encabeza.
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