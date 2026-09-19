https://noticiaslatam.lat/20260919/la-visita-de-kast-a-bolivia-sera-un-gran-paso-para-la-recomposicion-diplomatica-segun-canciller---1175111217.html

La visita de Kast a Bolivia será "un gran paso para la recomposición diplomática", según canciller

La visita de Kast a Bolivia será "un gran paso para la recomposición diplomática", según canciller

Sputnik Mundo

El ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Héctor Huanca Gutiérrez, afirmó que La Paz y Santiago están en un momento histórico, en el que "pueden elegir... 19.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-19T03:30+0000

2026-09-19T03:30+0000

2026-09-19T03:30+0000

américa latina

política

josé antonio kast

bolivia

chile

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/13/1175111039_0:207:2000:1332_1920x0_80_0_0_9e326eb884c72fe5759988944a79f6cc.jpg

Asimismo, consolida "el proceso de recomposición diplomática que ya está en curso"."No aspiramos a una relación construida sobre el olvido. Aspiramos a algo más difícil y valioso: una relación capaz de mirar de frente su historia y, aun así, decidir responsablemente su futuro", declaró Huanca Gutiérrez, de acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia que encabeza.

bolivia

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, josé antonio kast, bolivia, chile