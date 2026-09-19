La visita de Kast a Bolivia será "un gran paso para la recomposición diplomática", según canciller

Asimismo, consolida "el proceso de recomposición diplomática que ya está en curso"."No aspiramos a una relación construida sobre el olvido. Aspiramos a algo más difícil y valioso: una relación capaz de mirar de frente su historia y, aun así, decidir responsablemente su futuro", declaró Huanca Gutiérrez, de acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia que encabeza.
El ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Héctor Huanca Gutiérrez, afirmó que La Paz y Santiago están en un momento histórico, en el que "pueden elegir qué clase de vecinos quieren ser", a pesar de las diferencias políticas e históricas que han tenido.
En el marco de la conmemoración de las fiestas patrias chilenas, el canciller afirmó que la próxima visita del presidente José Antonio Kast, a realizarse en octubre, "trasciende lo protocolar".
Asimismo, consolida "el proceso de recomposición diplomática que ya está en curso".
"No aspiramos a una relación construida sobre el olvido. Aspiramos a algo más difícil y valioso: una relación capaz de mirar de frente su historia y, aun así, decidir responsablemente su futuro", declaró Huanca Gutiérrez, de acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia que encabeza.
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