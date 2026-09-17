Sheinbaum cuestiona a EEUU por el consumo de drogas entre su población
© AP Photo / Fernando LlanoClaudia Sheinbaum, presidenta de México
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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, recordó que la crisis de opioides que vive EEUU se debió, principalmente, a la falta de regulación de la industria farmacéutica.
El comentario de la mandataria es en relación a los medicamentos para aliviar el dolor, que fueron recetados descontroladamente durante muchos años en ese país norteamericano.
"¿Dónde está el trabajo que se hace para detener a todos los cárteles y distribuidores de droga en EEUU?", señaló en conferencia de prensa, en medio de las constantes acusaciones de Washington contra su Gobierno en materia de seguridad.
🇲🇽🇺🇸 Sheinbaum cuestiona a EEUU por el consumo de drogas entre su población— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 17, 2026
💊 La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum recordó que la crisis de opioides que vive EEUU se debió, principalmente, a la falta de regulación de la industria farmacéutica en relación a los medicamentos… pic.twitter.com/ZUUFmtkQk7
Pero, en el caso de México, ha amenazado con intervenir militarmente, cuestión que ha sido rechazada por la mandataria Claudia Sheinbaum.
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