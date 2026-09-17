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Sheinbaum cuestiona a EEUU por el consumo de drogas entre su población
Sheinbaum cuestiona a EEUU por el consumo de drogas entre su población
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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, recordó que la crisis de opioides que vive EEUU se debió, principalmente, a la falta de regulación de la industria... 17.09.2026, Sputnik Mundo
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El comentario de la mandataria es en relación a los medicamentos para aliviar el dolor, que fueron recetados descontroladamente durante muchos años en ese país norteamericano.Durante meses, la Casa Blanca ha insistido en que Washington está trabajando para combatir a las agrupaciones que trasiegan enervantes en América Latina. Pero, en el caso de México, ha amenazado con intervenir militarmente, cuestión que ha sido rechazada por la mandataria Claudia Sheinbaum.
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Sheinbaum cuestiona a EEUU por el consumo de drogas entre su población

20:15 GMT 17.09.2026
© AP Photo / Fernando LlanoClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 17.09.2026
© AP Photo / Fernando Llano
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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, recordó que la crisis de opioides que vive EEUU se debió, principalmente, a la falta de regulación de la industria farmacéutica.
El comentario de la mandataria es en relación a los medicamentos para aliviar el dolor, que fueron recetados descontroladamente durante muchos años en ese país norteamericano.
"¿Dónde está el trabajo que se hace para detener a todos los cárteles y distribuidores de droga en EEUU?", señaló en conferencia de prensa, en medio de las constantes acusaciones de Washington contra su Gobierno en materia de seguridad.
Durante meses, la Casa Blanca ha insistido en que Washington está trabajando para combatir a las agrupaciones que trasiegan enervantes en América Latina.
Pero, en el caso de México, ha amenazado con intervenir militarmente, cuestión que ha sido rechazada por la mandataria Claudia Sheinbaum.
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