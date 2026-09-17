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Sheinbaum cuestiona a EEUU por el consumo de drogas entre su población

Sheinbaum cuestiona a EEUU por el consumo de drogas entre su población

Sputnik Mundo

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, recordó que la crisis de opioides que vive EEUU se debió, principalmente, a la falta de regulación de la industria... 17.09.2026, Sputnik Mundo

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El comentario de la mandataria es en relación a los medicamentos para aliviar el dolor, que fueron recetados descontroladamente durante muchos años en ese país norteamericano.Durante meses, la Casa Blanca ha insistido en que Washington está trabajando para combatir a las agrupaciones que trasiegan enervantes en América Latina. Pero, en el caso de México, ha amenazado con intervenir militarmente, cuestión que ha sido rechazada por la mandataria Claudia Sheinbaum.

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