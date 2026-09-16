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"Con un poquito de práctica": un participante de Festival Mundial de la Juventud cuenta qué tan difícil es armar un dron

"Con un poquito de práctica": un participante de Festival Mundial de la Juventud cuenta qué tan difícil es armar un dron

Sputnik Mundo

La tecnología que se puede experimentar en el Festival Mundial de la Juventud celebrado en la ciudad de Ekaterimburgo demuestra que la innovación puede estar... 16.09.2026, Sputnik Mundo

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Según sus palabras, resulta que cualquiera puede armar un dron en unos minutos.El Festival Mundial de la Juventud de este año se celebra del 11 al 17 de septiembre, con alrededor de 10.000 participantes de 191 países. El evento constituye una plataforma para jóvenes socialmente activos conforme a su experiencia profesional y unidos por el objetivo común de influir en el futuro en el que vivirán.Sputnik es el socio informativo general del evento.

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