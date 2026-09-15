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Lavrov interviene en una mesa redonda para diplomáticos sobre el tema de Ucrania

Lavrov interviene en una mesa redonda para diplomáticos sobre el tema de Ucrania

Sputnik Mundo

El ministro de Exteriores de de Rusia, Serguéi Lavrov, participa en la XIII mesa redonda dirigida al cuerpo diplomático de Moscú, cuyo tema es 'La crisis de... 15.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-15T08:12+0000

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Se invitó al evento a más de 110 embajadores de la mayoría de los países del mundo, así como a representantes de organizaciones internacionales.Sputnik te invita a seguir la retransmisión en directo para no perder ningún detalle.Previamente, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, señaló que durante su intervención Lavrov hablará sobre el uso político que Kiev y sus aliados occidentales hacen de los organismos de justicia internacional.Además, la diplomática señaló que Lavrov abordará la creación de mecanismos jurídicos para justificar la confiscación de activos soberanos rusos y exigir responsabilidades a Rusia y sus funcionarios, así como las medidas adoptadas por la diplomacia rusa para hacer frente a estos desafíos.

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