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El Festival Mundial de la Juventud es "una ventana para América Latina", destaca una abogada colombiana | Video
El Festival Mundial de la Juventud es "una ventana para América Latina", destaca una abogada colombiana | Video
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Este evento, celebrado en Rusia, constituye "una jornada tripartita" que reúne a empresas, el Gobierno y ciudadanías del mundo para debatir una amplia variedad... 14.09.2026, Sputnik Mundo
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"Considero que es una ventana, una oportunidad para América Latina de saber cómo mirar el tema tecnológico", apunta, al ser consultada en el marco del Festival Mundial de la Juventud desarrollado en la ciudad rusa de Ekaterimburgo.Asimismo, opina que las prácticas rusas en derecho laboral podrían aprovecharse en América Latina. Los desafíos que plantea la sustitución de la mano de obra humana por la automatización aún no cuentan con una regulación legal adecuada en América Latina, comentó. Mientras tanto, la experiencia de Rusia, que "está evitando caer en este error" podría ser de interés para la regulación de la norma laboral, no solo pensando en los países latinoamericanos, sino también en otras partes del mundo, sostiene la abogada.Con ello, Vargas sugiere que Colombia podría aprender de Rusia a abrirse a un mundo multipolar con sus ventajas. En particular, la nación suramericana podría seguir el ejemplo ruso de como "no depender económicamente de pronto de un país" al colaborar con los Estados que forman el grupo de los BRICS, destaca.Al mismo tiempo, subraya que la experiencia de miembros de la asociación sería útil en general a la hora de asegurar mejor los derechos electorales."Es importante dar una mirada también en las elecciones en Rusia o China (...) para que podamos adoptar ciertas estrategias para lo que sería la transparencia y la no injerencia de algunos países", plantea.El Festival Mundial de la Juventud de este año se celebra del 11 al 17 de septiembre, con alrededor de 10.000 participantes de 191 países. El evento constituye una plataforma para jóvenes socialmente activos conforme a su experiencia profesional y unidos por el objetivo común de influir en el futuro en el que vivirán.Sputnik es el socio informativo general del evento.
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El Festival Mundial de la Juventud es "una ventana para América Latina", destaca una abogada colombiana
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El Festival Mundial de la Juventud es "una ventana para América Latina", destaca una abogada colombiana
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Las prácticas rusas en derecho laboral podrían aprovecharse en América Latina, considera una jurista
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Las prácticas rusas en derecho laboral podrían aprovecharse en América Latina, considera una jurista
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Colombia podría aprender de Rusia a abrirse a un mundo multipolar con sus ventajas, sugiere una delegada colombiana
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15:31 GMT 14.09.2026 (actualizado: 18:40 GMT 15.09.2026)
Este evento, celebrado en Rusia, constituye "una jornada tripartita" que reúne a empresas, el Gobierno y ciudadanías del mundo para debatir una amplia variedad de temas, en particular, los relacionados con el avance tecnológico, explica a Sputnik la abogada Danna Vargas, procedente de Colombia, quien participa en las actividades del foro.
"Considero que es una ventana, una oportunidad para América Latina de saber cómo mirar el tema tecnológico", apunta, al ser consultada en el marco del Festival Mundial de la Juventud desarrollado en la ciudad rusa de Ekaterimburgo.
Asimismo, opina que las prácticas rusas en derecho laboral podrían aprovecharse en América Latina. Los desafíos que plantea la sustitución de la mano de obra humana por la automatización aún no cuentan con una regulación legal adecuada en América Latina, comentó.
Mientras tanto, la experiencia de Rusia, que "está evitando caer en este error" podría ser de interés para la regulación de la norma laboral, no solo pensando en los países latinoamericanos, sino también en otras partes del mundo, sostiene la abogada.
Con ello, Vargas sugiere que Colombia podría aprender de Rusia a abrirse a un mundo multipolar con sus ventajas. En particular, la nación suramericana podría seguir el ejemplo ruso de como "no depender económicamente de pronto de un país" al colaborar con los Estados que forman el grupo de los BRICS, destaca.
Al mismo tiempo, subraya que la experiencia de miembros de la asociación sería útil en general a la hora de asegurar mejor los derechos electorales.
"Es importante dar una mirada también en las elecciones en Rusia o China (...) para que podamos adoptar ciertas estrategias para lo que sería la transparencia y la no injerencia de algunos países", plantea.
El Festival Mundial de la Juventud de este año se celebra del 11 al 17 de septiembre, con alrededor de 10.000 participantes de 191 países. El evento constituye una plataforma para jóvenes socialmente activos conforme a su experiencia profesional y unidos por el objetivo común de influir en el futuro en el que vivirán.
Sputnik es el socio informativo general del evento.
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