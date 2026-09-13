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El Festival Mundial de la Juventud ofrece "muchos ejemplos a seguir", notan en el CICRAL Argentina | Video
El Festival Mundial de la Juventud ofrece "muchos ejemplos a seguir", notan en el CICRAL Argentina | Video
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La experiencia rusa en distintas áreas de la vida pública puede ser una fuente de conocimiento para los jóvenes que componen el Centro de Integración y... 13.09.2026, Sputnik Mundo
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"Somos un grupo de jóvenes, compartimos la misma generación, que todos pensamos lo mismo, amamos nuestro país y vemos en Rusia un importante aliado, un importante socio y un país amigo del cual podemos aprender", expresó Melean.En este contexto, explicó que eventos como el Festival Mundial de la Juventud brindan "mucho aprendizaje y ejemplos a seguir"."Pensamos que la política es una herramienta de transformación de la realidad", señaló, al destacar la importancia de la formación para que los jóvenes puedan "ser protagonistas" del proceso.El Festival Mundial de la Juventud de este año se celebra del 11 al 17 de septiembre, con alrededor de 10.000 participantes de 191 países. El evento constituye una plataforma para jóvenes socialmente activos conforme a su experiencia profesional y unidos por el objetivo común de influir en el futuro en el que vivirán.Sputnik es el socio informativo general del evento.
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El Festival Mundial de la Juventud ofrece "muchos ejemplos a seguir", notan en el CICRAL Argentina | Video
15:23 GMT 13.09.2026 (actualizado: 16:52 GMT 15.09.2026)
La experiencia rusa en distintas áreas de la vida pública puede ser una fuente de conocimiento para los jóvenes que componen el Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina (CICRAL) Argentina, declaró a Sputnik su secretario general y abogado, Santiago Melean.
"Somos un grupo de jóvenes, compartimos la misma generación, que todos pensamos lo mismo, amamos nuestro país y vemos en Rusia un importante aliado, un importante socio y un país amigo del cual podemos aprender", expresó Melean.
En este contexto, explicó que eventos como el Festival Mundial de la Juventud brindan "mucho aprendizaje y ejemplos a seguir".
"Pensamos que la política es una herramienta de transformación de la realidad", señaló, al destacar la importancia de la formación para que los jóvenes puedan "ser protagonistas" del proceso.
"Tenemos que formarnos, tenemos que aprender, tenemos que mejorar. [La política] está ahí para ser utilizada para mejorarle la vida a la gente", resaltó al respecto.
El Festival Mundial de la Juventud de este año se celebra del 11 al 17 de septiembre, con alrededor de 10.000 participantes de 191 países. El evento constituye una plataforma para jóvenes socialmente activos conforme a su experiencia profesional y unidos por el objetivo común de influir en el futuro en el que vivirán.
Sputnik es el socio informativo general del evento.
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