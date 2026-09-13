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Enviados de Trump en Moscú, cosmonautas en el agua y reaparición de las Catrinas, en las fotos de la semana
Enviados de Trump en Moscú, cosmonautas en el agua y reaparición de las Catrinas, en las fotos de la semana
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Finaliza una semana más y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. 13.09.2026, Sputnik Mundo
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Enviados de Trump en Moscú, cosmonautas en el agua y reaparición de las Catrinas, en las fotos de la semana

09:02 GMT 13.09.2026
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Finaliza una semana más y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días.
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© Sputnik / POOL/Mikhail Metzel / Acceder al contenido multimedia

El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe en Moscú a Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados especiales del mandatario estadounidense, Donald Trump.

El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe en Moscú a Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados especiales del mandatario estadounidense, Donald Trump. - Sputnik Mundo
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El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe en Moscú a Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados especiales del mandatario estadounidense, Donald Trump.

© REUTERS Nikos Mitrousias

El público del salón aeronáutico Athens Flying Week, en Grecia, observa el humo que se eleva del lugar del accidente de un caza F-4 Phantom griego durante este evento.

El público del salón aeronáutico Athens Flying Week, en Grecia, observa el humo que se eleva del lugar del accidente de un caza F-4 Phantom griego durante este evento. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Nikos Mitrousias

El público del salón aeronáutico Athens Flying Week, en Grecia, observa el humo que se eleva del lugar del accidente de un caza F-4 Phantom griego durante este evento.

© REUTERS Fabrizio Bensch

Los líderes del partido de oposición alemán AfD, Alice Weidel, Ulrich Sigmund y Tino Chrupalla, celebran los resultados de las elecciones parlamentarias en el estado de Sajonia-Anhalt, en las que su fuerza política salió victoriosa.

Los líderes del partido de oposición alemán AfD, Alice Weidel, Ulrich Sigmund y Tino Chrupalla, celebran los resultados de las elecciones parlamentarias en el estado de Sajonia-Anhalt, en las que su fuerza política salió victoriosa. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Fabrizio Bensch

Los líderes del partido de oposición alemán AfD, Alice Weidel, Ulrich Sigmund y Tino Chrupalla, celebran los resultados de las elecciones parlamentarias en el estado de Sajonia-Anhalt, en las que su fuerza política salió victoriosa.

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimedia

La tripulación de reserva de la Estación Espacial Internacional-76 entrena las actuaciones tras el aterrizaje del módulo de descenso en el agua, en las afueras de Moscú.

La tripulación de reserva de la Estación Espacial Internacional-76 entrena las actuaciones tras el aterrizaje del módulo de descenso en el agua, en las afueras de Moscú. - Sputnik Mundo
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La tripulación de reserva de la Estación Espacial Internacional-76 entrena las actuaciones tras el aterrizaje del módulo de descenso en el agua, en las afueras de Moscú.

© REUTERS Francis Mascarenhas

Rescatistas indios trabajan en el lugar del derrumbe de un edificio en Nueva Deli.

Rescatistas indios trabajan en el lugar del derrumbe de un edificio en Nueva Deli. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Francis Mascarenhas

Rescatistas indios trabajan en el lugar del derrumbe de un edificio en Nueva Deli.

© REUTERS PMO Nepal

Socorristas ofrecen agua a una mujer rescatada tras las mortíferas inundaciones y el alud en Nepal.

Socorristas ofrecen agua a una mujer rescatada tras las mortíferas inundaciones y el alud en Nepal. - Sputnik Mundo
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© REUTERS PMO Nepal

Socorristas ofrecen agua a una mujer rescatada tras las mortíferas inundaciones y el alud en Nepal.

© REUTERS KCNA

El líder norcoreano Kim Jong-un, acompañado por su hija Kim Ju-ae, asiste a la ceremonia de introducción en servicio del destructor Kang Kon en el puerto de Wonsan.

El líder norcoreano Kim Jong-un, acompañado por su hija Kim Ju-ae, asiste a la ceremonia de introducción en servicio del destructor Kang Kon en el puerto de Wonsan. - Sputnik Mundo
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© REUTERS KCNA

El líder norcoreano Kim Jong-un, acompañado por su hija Kim Ju-ae, asiste a la ceremonia de introducción en servicio del destructor Kang Kon en el puerto de Wonsan.

© AP Photo / Vahid Salemi

Un niño pasa corriendo junto a una pancarta colocada sobre las ruinas de la escuela iraní Shajare Tayebe en la ciudad de Minab, en la que hasta 180 alumnas y maestros murieron a causa de un bombardeo estadounidense.

Un niño pasa corriendo junto a una pancarta colocada sobre las ruinas de la escuela iraní Shajare Tayebe en la ciudad de Minab, en la que hasta 180 alumnas y maestros murieron a causa de un bombardeo estadounidense. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Vahid Salemi

Un niño pasa corriendo junto a una pancarta colocada sobre las ruinas de la escuela iraní Shajare Tayebe en la ciudad de Minab, en la que hasta 180 alumnas y maestros murieron a causa de un bombardeo estadounidense.

© REUTERS Ang Tinig - St. John the Baptist Parish Hagonoy

Una pareja filipina contrae matrimonio durante la temporada de lluvias, en la parroquia de San Juan el Bautista, en la ciudad de Hagonoy.

Una pareja filipina contrae matrimonio durante la temporada de lluvias, en la parroquia de San Juan el Bautista, en la ciudad de Hagonoy. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Ang Tinig - St. John the Baptist Parish Hagonoy

Una pareja filipina contrae matrimonio durante la temporada de lluvias, en la parroquia de San Juan el Bautista, en la ciudad de Hagonoy.

© REUTERS Fred Greaves

Bomberos vigilan la propagación del incendio Lucas en el estado estadounidense de California.

Bomberos vigilan la propagación del incendio Lucas en el estado estadounidense de California. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Fred Greaves

Bomberos vigilan la propagación del incendio Lucas en el estado estadounidense de California.

© REUTERS National Transportation Safety Board

Un automóvil dañado aparece al lado del avión de carga de Amazon Prime Air accidentado en Miami. En el accidente al menos 5 personas en tierra fallecieron.

Un automóvil dañado aparece al lado del avión de carga de Amazon Prime Air accidentado en Miami. En el accidente al menos 5 personas en tierra fallecieron. - Sputnik Mundo
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© REUTERS National Transportation Safety Board

Un automóvil dañado aparece al lado del avión de carga de Amazon Prime Air accidentado en Miami. En el accidente al menos 5 personas en tierra fallecieron.

© REUTERS Florion Goga

La Policía de Albania actúa contra los participantes de una manifestación antigubernamental en rechazo a la construcción de un complejo turístico de lujo.

La Policía de Albania actúa contra los participantes de una manifestación antigubernamental en rechazo a la construcción de un complejo turístico de lujo. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Florion Goga

La Policía de Albania actúa contra los participantes de una manifestación antigubernamental en rechazo a la construcción de un complejo turístico de lujo.

© REUTERS PRIYANSHU SINGH

Un grupo de langures (Semnopithecus entellus) bebe los restos de agua de un estanque en el Parque Nacional de Yala, en Sri Lanka.

Un grupo de langures (Semnopithecus entellus) bebe los restos de agua de un estanque en el Parque Nacional de Yala, en Sri Lanka. - Sputnik Mundo
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© REUTERS PRIYANSHU SINGH

Un grupo de langures (Semnopithecus entellus) bebe los restos de agua de un estanque en el Parque Nacional de Yala, en Sri Lanka.

© AP Photo / Jehad Alshrafi

Niños palestinos desplazados en la ciudad de Gaza ven una película entre los edificios destruidos por los bombardeos israelíes.

Niños palestinos desplazados en la ciudad de Gaza ven una película entre los edificios destruidos por los bombardeos israelíes. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Jehad Alshrafi

Niños palestinos desplazados en la ciudad de Gaza ven una película entre los edificios destruidos por los bombardeos israelíes.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir (a la izquierda), visita un mercado en Jerusalén.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir (a la izquierda), visita un mercado en Jerusalén. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Ohad Zwigenberg

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir (a la izquierda), visita un mercado en Jerusalén.

© AP Photo / Hussein Malla

El ganador de las carreras de verano de burros celebradas en el pueblo libanés de Rum, cabalga sobre su animal.

El ganador de las carreras de verano de burros celebradas en el pueblo libanés de Rum, cabalga sobre su animal. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Hussein Malla

El ganador de las carreras de verano de burros celebradas en el pueblo libanés de Rum, cabalga sobre su animal.

© AP Photo / Marco Ugarte

Unas mujeres, disfrazadas de las Catrinas, posan durante el festival anual El Charro Fest en la Ciudad de México.

Unas mujeres, disfrazadas de las Catrinas, posan durante el festival anual El Charro Fest en la Ciudad de México. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Marco Ugarte

Unas mujeres, disfrazadas de las Catrinas, posan durante el festival anual El Charro Fest en la Ciudad de México.

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