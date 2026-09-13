Enviados de Trump en Moscú, cosmonautas en el agua y reaparición de las Catrinas, en las fotos de la semana
El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe en Moscú a Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados especiales del mandatario estadounidense, Donald Trump.
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El público del salón aeronáutico Athens Flying Week, en Grecia, observa el humo que se eleva del lugar del accidente de un caza F-4 Phantom griego durante este evento.
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Los líderes del partido de oposición alemán AfD, Alice Weidel, Ulrich Sigmund y Tino Chrupalla, celebran los resultados de las elecciones parlamentarias en el estado de Sajonia-Anhalt, en las que su fuerza política salió victoriosa.
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La tripulación de reserva de la Estación Espacial Internacional-76 entrena las actuaciones tras el aterrizaje del módulo de descenso en el agua, en las afueras de Moscú.
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Rescatistas indios trabajan en el lugar del derrumbe de un edificio en Nueva Deli.
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Socorristas ofrecen agua a una mujer rescatada tras las mortíferas inundaciones y el alud en Nepal.
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El líder norcoreano Kim Jong-un, acompañado por su hija Kim Ju-ae, asiste a la ceremonia de introducción en servicio del destructor Kang Kon en el puerto de Wonsan.
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Un niño pasa corriendo junto a una pancarta colocada sobre las ruinas de la escuela iraní Shajare Tayebe en la ciudad de Minab, en la que hasta 180 alumnas y maestros murieron a causa de un bombardeo estadounidense.
Un niño pasa corriendo junto a una pancarta colocada sobre las ruinas de la escuela iraní Shajare Tayebe en la ciudad de Minab, en la que hasta 180 alumnas y maestros murieron a causa de un bombardeo estadounidense.
Una pareja filipina contrae matrimonio durante la temporada de lluvias, en la parroquia de San Juan el Bautista, en la ciudad de Hagonoy.
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Bomberos vigilan la propagación del incendio Lucas en el estado estadounidense de California.
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Un automóvil dañado aparece al lado del avión de carga de Amazon Prime Air accidentado en Miami. En el accidente al menos 5 personas en tierra fallecieron.
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La Policía de Albania actúa contra los participantes de una manifestación antigubernamental en rechazo a la construcción de un complejo turístico de lujo.
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Un grupo de langures (Semnopithecus entellus) bebe los restos de agua de un estanque en el Parque Nacional de Yala, en Sri Lanka.
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Niños palestinos desplazados en la ciudad de Gaza ven una película entre los edificios destruidos por los bombardeos israelíes.
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El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir (a la izquierda), visita un mercado en Jerusalén.
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El ganador de las carreras de verano de burros celebradas en el pueblo libanés de Rum, cabalga sobre su animal.
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Unas mujeres, disfrazadas de las Catrinas, posan durante el festival anual El Charro Fest en la Ciudad de México.
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