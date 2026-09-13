https://noticiaslatam.lat/20260913/1175036632.html

Enviados de Trump en Moscú, cosmonautas en el agua y reaparición de las Catrinas, en las fotos de la semana

Enviados de Trump en Moscú, cosmonautas en el agua y reaparición de las Catrinas, en las fotos de la semana

Sputnik Mundo

Finaliza una semana más y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. 13.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-13T09:02+0000

2026-09-13T09:02+0000

2026-09-13T09:02+0000

multimedia

📷 fotos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0c/1175036990_0:114:2687:1625_1920x0_80_0_0_f4d473277f35a558d805b942676a9a76.jpg

Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales en distintos rincones del mundo.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

фото, 📷 fotos