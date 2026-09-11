Precio del diésel en EEUU alcanza récord histórico

El precio de este combustible influye directamente en el costo de los bienes, dado que es utilizado para motores de vehículos pesados, maquinaria industrial, sistemas de calefacción y generadores de energía.
Al subir a seis dólares por galón (unos 3,8 litros), los estadounidenses ahora pagan por el combustible unos 2,3 dólares más que el año pasado, cuando el precio medio nacional era de 3,7 dólares, de acuerdo con GasBuddy.
Según la firma, que monitorea los costos del diésel, este "es un nivel que nunca había alcanzado, y el nuevo máximo histórico se registró menos de una semana después del récord anterior de 5,85 dólares".