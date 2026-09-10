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Putin arriba a la India para participar en cumbre de los BRICS

Putin arriba a la India para participar en cumbre de los BRICS

Sputnik Mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llegó a Nueva Deli, donde estará presente en la nueva edición del evento del grupo. 10.09.2026, Sputnik Mundo

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Fue recibido por el ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India, Kirti Vardhan Singh.En el marco de la cumbre, el líder ruso sostendrá un encuentro con el primer ministro indio, Narendra Modi, que tendrá lugar el 11 de septiembre.

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