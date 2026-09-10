https://noticiaslatam.lat/20260910/putin-arriba-a-la-india-para-participar-en-cumbre-de-los-brics-1175015643.html
Putin arriba a la India para participar en cumbre de los BRICS
Putin arriba a la India para participar en cumbre de los BRICS
Sputnik Mundo
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llegó a Nueva Deli, donde estará presente en la nueva edición del evento del grupo. 10.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-10T22:00+0000
2026-09-10T22:00+0000
2026-09-10T22:02+0000
internacional
vladímir putin
nueva deli
la india
brics
narendra modi
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/01/1174896071_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_e7e61a18ce20a788048861c7104e9cdd.jpg
Fue recibido por el ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India, Kirti Vardhan Singh.En el marco de la cumbre, el líder ruso sostendrá un encuentro con el primer ministro indio, Narendra Modi, que tendrá lugar el 11 de septiembre.
nueva deli
la india
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/01/1174896071_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_4ba3ffea523afd7fde81624ba8e192ab.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladímir putin, nueva deli, la india, brics, narendra modi
vladímir putin, nueva deli, la india, brics, narendra modi
Putin arriba a la India para participar en cumbre de los BRICS 22:00 GMT 10.09.2026 (actualizado: 22:02 GMT 10.09.2026)
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llegó a Nueva Deli, donde estará presente en la nueva edición del evento del grupo.
Fue recibido por el ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India, Kirti Vardhan Singh.
En el marco de la cumbre, el líder ruso sostendrá un encuentro con el
primer ministro indio, Narendra Modi, que tendrá lugar el 11 de septiembre.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de
estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en
este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!). Expandir Minimizar