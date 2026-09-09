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Kopeika, el auto que dio la vuelta al mundo: cómo un vehículo soviético se convirtió en leyenda

Kopeika, el auto que dio la vuelta al mundo: cómo un vehículo soviético se convirtió en leyenda

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El 9 de septiembre, el legendario VAZ-2101 —el mítico Kopeika— cumple 56 años desde el inicio de su producción en serie. El primer ejemplar salió de la línea... 09.09.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik te cuenta cómo superó a Porsche y se convirtió en uno de los grandes símbolos de la era soviética.

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