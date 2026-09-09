Kopeika, el auto que dio la vuelta al mundo: cómo un vehículo soviético se convirtió en leyenda
El VAZ-2101 fue un auténtico logro de la ingeniería soviética: ni antes ni después se fabricó un automóvil tan resistente y duradero.
En mayo de 1972, la fábrica recibió el codiciado premio internacional Mercurio de Oro, considerado el Óscar del comercio europeo.
El VAZ-2101 fue un auténtico logro de la ingeniería soviética: ni antes ni después se fabricó un automóvil tan resistente y duradero.
En mayo de 1972, la fábrica recibió el codiciado premio internacional Mercurio de Oro, considerado el Óscar del comercio europeo.
Durante las pruebas, el VAZ-2101 demostró una resistencia impresionante: solo necesitaba una revisión general tras recorrer unos 100.000 km, una distancia equivalente a 10 viajes de Moscú a Vladivostok.
Durante las pruebas, el VAZ-2101 demostró una resistencia impresionante: solo necesitaba una revisión general tras recorrer unos 100.000 km, una distancia equivalente a 10 viajes de Moscú a Vladivostok.
En 1968, la revista Za Rulem (Al volante, en español) lanzó un concurso para bautizar al nuevo modelo. Entre miles de propuestas hubo nombres tan curiosos como Violeta o Memorial.
El ganador fue Zhigulí, en homenaje a las montañas cercanas a la ciudad rusa de Toliatti. Al principio se lo conocía simplemente como el uno, hasta que a fines de los años ochenta se popularizó el apodo de Kopeika (una unidad monetaria que equivale a la centésima parte del rublo).
En 1968, la revista Za Rulem (Al volante, en español) lanzó un concurso para bautizar al nuevo modelo. Entre miles de propuestas hubo nombres tan curiosos como Violeta o Memorial.
El ganador fue Zhigulí, en homenaje a las montañas cercanas a la ciudad rusa de Toliatti. Al principio se lo conocía simplemente como el uno, hasta que a fines de los años ochenta se popularizó el apodo de Kopeika (una unidad monetaria que equivale a la centésima parte del rublo).
Cuando los Zhigulí empezaron a venderse fuera de la URSS, surgió un inconveniente: en el extranjero nadie lograba pronunciar bien su nombre.
La solución llegó en 1973 con el lanzamiento de una nueva marca: LADA 1200. Hoy, LADA es el nombre insignia de AvtoVAZ en todo el mundo.
En Cuba lo usan las fuerzas de seguridad del Estado y también como taxi.
Cuando los Zhigulí empezaron a venderse fuera de la URSS, surgió un inconveniente: en el extranjero nadie lograba pronunciar bien su nombre.
La solución llegó en 1973 con el lanzamiento de una nueva marca: LADA 1200. Hoy, LADA es el nombre insignia de AvtoVAZ en todo el mundo.
En Cuba lo usan las fuerzas de seguridad del Estado y también como taxi.
La carrera deportiva del Kopeika arrancó en 1971 en Riga, donde un equipo desconocido de Toliatti sorprendió al vencer a pilotos veteranos que corrían en vehículos Volga y Moskvich.
En otoño de ese año, tres VAZ-2101 soviéticos corrieron el Tour de Europa-71 (14.000 km, 14 países) y quedaron segundos. En 1973 ganaron el oro y plata.
El Кopeika siguió en carreras años después y aún hoy aparece en ralis amateur. En 2004, un modelo de 1971 corrió en Nurburgring contra autos Jaguar, BMW, Alfa Romeo, Mustang y Porsche, llegando en el 30º lugar, pero ganando su categoría.
La carrera deportiva del Kopeika arrancó en 1971 en Riga, donde un equipo desconocido de Toliatti sorprendió al vencer a pilotos veteranos que corrían en vehículos Volga y Moskvich.
En otoño de ese año, tres VAZ-2101 soviéticos corrieron el Tour de Europa-71 (14.000 km, 14 países) y quedaron segundos. En 1973 ganaron el oro y plata.
El Кopeika siguió en carreras años después y aún hoy aparece en ralis amateur. En 2004, un modelo de 1971 corrió en Nurburgring contra autos Jaguar, BMW, Alfa Romeo, Mustang y Porsche, llegando en el 30º lugar, pero ganando su categoría.
El LADA 1200 llegó a venderse en Alemania, Austria, Suecia, Francia, Egipto, Reino Unido, e incluso en Australia y Japón. Para los países con conducción a la izquierda, la fábrica desarrolló versiones con volante a la derecha.
El LADA 1200 llegó a venderse en Alemania, Austria, Suecia, Francia, Egipto, Reino Unido, e incluso en Australia y Japón. Para los países con conducción a la izquierda, la fábrica desarrolló versiones con volante a la derecha.
Entre 1970 y 1988 se produjeron cerca de 2,7 millones de Kopeikas, y si se suman todas sus versiones, la cifra llega a casi 4,85 millones de unidades.
Para conseguir un Zhigulí había que esperar meses en fila, y hasta una estrella de la Fórmula 1 fue su admirador: Kimi Raikkonen, el cual tuvo un LADA 1200 como su primer auto y lo recordó así: "Nunca se rompió".
Entre 1970 y 1988 se produjeron cerca de 2,7 millones de Kopeikas, y si se suman todas sus versiones, la cifra llega a casi 4,85 millones de unidades.
Para conseguir un Zhigulí había que esperar meses en fila, y hasta una estrella de la Fórmula 1 fue su admirador: Kimi Raikkonen, el cual tuvo un LADA 1200 como su primer auto y lo recordó así: "Nunca se rompió".