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Sheinbaum asegura que no hay distanciamiento con AMLO: "Somos el mismo proyecto"
Sheinbaum asegura que no hay distanciamiento con AMLO: "Somos el mismo proyecto"
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aludió, durante un evento en el estado de Jalisco (occidente), a las especulaciones provocadas por las controversias... 06.09.2026, Sputnik Mundo
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Ambos han tenido roces con el Gobierno de EEUU, que dieron pie a que se especulara una ruptura en el partido oficialista Morena."Dicen comentócratas que hay división entre Andrés Manuel López Obrador y la presidenta. Falso, somos el mismo proyecto que está con el pueblo de México; por convicción y porque lo quiere el pueblo", dijo ante los asistentes, quienes acudieron a ver a la mandataria repasar su Segundo Informe de Gobierno.Sheinbaum reiteró además que México es "independiente y soberano" y que no es ni colonia ni protectorado de ninguna otra nación, una clara referencia a las recientes tensiones con EEUU, país al que la administración morenista ha cuestionado por su presunto injerencismo en materia diplomática, de seguridad y comercial.
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Sheinbaum asegura que no hay distanciamiento con AMLO: "Somos el mismo proyecto"

03:53 GMT 06.09.2026
© Foto : X - @GobiernoMXClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 06.09.2026
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aludió, durante un evento en el estado de Jalisco (occidente), a las especulaciones provocadas por las controversias en torno al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Ambos han tenido roces con el Gobierno de EEUU, que dieron pie a que se especulara una ruptura en el partido oficialista Morena.
El segundo año de Sheinbaum mostró una política más agresiva para combatir el narcotráfico - Sputnik Mundo, 1920, 03.09.2026
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El segundo año de Sheinbaum mostró "una política más agresiva para combatir el narcotráfico"
3 de septiembre, 05:20 GMT
"Dicen comentócratas que hay división entre Andrés Manuel López Obrador y la presidenta. Falso, somos el mismo proyecto que está con el pueblo de México; por convicción y porque lo quiere el pueblo", dijo ante los asistentes, quienes acudieron a ver a la mandataria repasar su Segundo Informe de Gobierno.
Sheinbaum reiteró además que México es "independiente y soberano" y que no es ni colonia ni protectorado de ninguna otra nación, una clara referencia a las recientes tensiones con EEUU, país al que la administración morenista ha cuestionado por su presunto injerencismo en materia diplomática, de seguridad y comercial.
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