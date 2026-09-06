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Sheinbaum asegura que no hay distanciamiento con AMLO: "Somos el mismo proyecto"

Sheinbaum asegura que no hay distanciamiento con AMLO: "Somos el mismo proyecto"

Sputnik Mundo

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aludió, durante un evento en el estado de Jalisco (occidente), a las especulaciones provocadas por las controversias... 06.09.2026, Sputnik Mundo

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Ambos han tenido roces con el Gobierno de EEUU, que dieron pie a que se especulara una ruptura en el partido oficialista Morena."Dicen comentócratas que hay división entre Andrés Manuel López Obrador y la presidenta. Falso, somos el mismo proyecto que está con el pueblo de México; por convicción y porque lo quiere el pueblo", dijo ante los asistentes, quienes acudieron a ver a la mandataria repasar su Segundo Informe de Gobierno.Sheinbaum reiteró además que México es "independiente y soberano" y que no es ni colonia ni protectorado de ninguna otra nación, una clara referencia a las recientes tensiones con EEUU, país al que la administración morenista ha cuestionado por su presunto injerencismo en materia diplomática, de seguridad y comercial.

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