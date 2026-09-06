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"Más allá de lo comercial": así es como la Cineteca Nacional de México promueve el séptimo arte

"Más allá de lo comercial": así es como la Cineteca Nacional de México promueve el séptimo arte

Sputnik Mundo

A punto de cumplir dos años al frente de la venerada institución cultural, Marina Stavenhagen habló con Sputnik sobre los principales ejes de su gestión, los... 06.09.2026, Sputnik Mundo

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La funcionaria, de larga trayectoria en la gestoría cultural y como guionista de cine, dedicándose especialmente a documentales de temática histórica y social, le dijo a este medio que haber sido convocada en 2024 para ser la directora general de la Cineteca de México representaba un punto alto de su carrera.La institución, adscrita a la Secretaría de Cultura y que acaba de cumplir 52 años de existencia, no solo alberga el principal complejo de exhibición para el cine internacional y de autor en la capital mexicana, sino que además funciona como un vibrante centro cultural y de resguardo fílmico único en el mundo.En ese sentido, Stavenhagen definió a la Cineteca como "el gran acervo del patrimonio cinematográfico de México", al encargarse de preservar más de 20.000 títulos y más de 70.000 rollos de película distribuidos en seis bóvedas especializadas. Este patrimonio incluye además valioso material videográfico, bibliográfico, hemerográfico e iconográfico de la cultura audiovisual del país latinoamericano, responsable de filmografías mundiales clave como las de Emilio Fernández, Luis Buñuel y Arturo Ripstein, entre muchos otros genios del séptimo arte.En cuanto a la infraestructura de exhibición, a la clásica sede tradicional de Xoco, en la alcaldía de Coyoacán, desde hace un tiempo se le sumaron las 12 salas de la Cineteca Nacional de las Artes y las ocho salas más —al igual que un foro al aire libre— de la flamante sede ubicada en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Respecto a este último espacio, emplazado en antiguas instalaciones militares, Stavenhagen destacó su valor en la resignificación del espacio recuperado y la descentralización cultural que representaba, pese a las críticas iniciales que señalaban que la difícil accesibilidad al recinto limitaría la afluencia de público.Sin embargo, a más de un año de su apertura como parte del ambicioso proyecto "Chapultepec: Naturaleza y Cultura", diseñado por el afamado artista mexicano Gabriel Orozco, la funcionaria le dijo a Sputnik que la sede ya ha superado los 250.000 espectadores con boleto pagado, sobre lo cual precisó orgullosa: "Esa Cineteca está al servicio de la población del poniente de la Ciudad de México. Se ha vuelto un espacio cultural público".Diversidad cultural con un ojo en la rentabilidadAl hacer un balance sobre su gestión, que en noviembre cumplirá dos años, Stavenhagen enfatizó que a su llegada encontró "un espacio que funciona de manera muy aceitada, con un equipo de trabajo fantástico", por lo que se ha enfocado en fortalecer la operación y atender la misión central de la Cineteca: "Exhibir un cine que va más allá de lo comercial: un cine autoral, de innovación narrativa, y que abarca las culturas cinematográficas del mundo".Consultada por las películas más convocantes de los últimos tiempos, la directora destacó títulos internacionales como las animadas Memorias de un caracol y Mi amigo robot, y la reciente La Odisea de Christopher Nolan, así como celebradas producciones mexicanas como No nos moverán, de Pierre Saint Martin, y el documental Obispo Rojo, de Francesco Taboada, las cuales gozaron de prolongadas semanas en cartelera, algo que rara vez sucede en las grandes cadenas con las películas nacionales.En ese sentido, frente a la paradójica situación que atraviesa el cine nacional (importante reconocimiento en festivales internacionales, pero escasa convocatoria en salas comerciales fuera de un puñado de títulos de dudoso mérito artístico), Stavenhagen dijo que lo primero que quería destacar era que la producción mexicana vivía "un momento de gran pluralidad", resaltando "la mirada de las mujeres" y la presencia de "cineastas de pueblos originarios" con obras habladas en sus propias lenguas. Sobre cómo lograr que estas producciones alcancen al público, señaló la necesidad de buscar alternativas a la distribución tradicional. "No todas las películas tienen que hacer ese mismo caminito del cine comercial, porque a veces sus audiencias no están ahí. En la periferia y en las universidades también hay públicos", señaló, reconociendo sin embargo la dificultad de enfrentarse con producciones estadounidenses con fuertes campañas de marketing y abultados presupuestos.Asimismo, admitió que la inclusión de títulos comerciales en la cartelera de la Cineteca responde a un criterio de sostenibilidad que "ayuda a poder tener películas de planos largos o pocos diálogos, como la elogiada película china Resurrection, del director Bi Gan, que le interesan a un puñado de cinéfilos". La programación anual reserva cerca del 30% de sus espacios al cine mexicano y más del 10% al cine latinoamericano, explicó, manteniendo los títulos en pantalla el tiempo suficiente para generar recomendación "boca a boca".Apostar por las salas en la era del streamingAl abordar la evolución de los hábitos de consumo tras la pandemia y el auge de las plataformas digitales, la titular de la Cineteca sostuvo que la experiencia en sala mantiene su vigencia frente al consumo en dispositivos. "En un momento en donde en el mundo están cerrando pantallas de cine, la Cineteca abre nuevas pantallas y creo que ha sido una apuesta muy buena. Hay películas que sin duda se siguen viendo mejor en el cine que en la pantalla del televisor o la computadora", afirmó.Como muestra de la convivencia entre modelos, citó producciones como Pedro Páramo o Frankenstein, las cuales se proyectaron en las salas de la Cineteca paralelamente a su lanzamiento en streaming, permitiendo al público apreciar la factura cinematográfica en la gran pantalla.De cara al cierre del año, Stavenhagen destacó como citas imperdibles la Muestra Internacional de Cine en noviembre -una selección de 14 títulos de lo mejor estrenado en festivales clase A en 2026 que posteriormente recorrerá una red de cinetecas regionales e institutos de cultura del país-, además de certámenes consolidados como el Short Shorts Film Festival y DocsMX.Stavenhagen mencionó además un proyecto en alianza con la Secretaría de Educación Pública para ofrecer funciones gratuitas matutinas dirigidas a grupos escolares en las tres sedes que iniciará muy pronto. "Queremos contribuir a crear esas audiencias que en el futuro van a ser nuestros cinéfilos y cineastas, trayendo a niños a ver cine proveniente de todas partes del mundo", concluyó.

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