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https://noticiaslatam.lat/20260906/la-medicina-rusa-encuentra-una-nueva-forma-de-limpiar-heridas-1174943819.html
La medicina rusa encuentra una nueva forma de limpiar heridas
La medicina rusa encuentra una nueva forma de limpiar heridas
Sputnik Mundo
La medicina rusa acaba de convertir un fenómeno microscópico en una herramienta contra las infecciones. Un nuevo dispositivo combina láser y antiséptico para... 06.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-06T15:00+0000
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La medicina rusa encuentra una nueva forma de limpiar heridas
Sputnik Mundo
La medicina rusa encuentra una nueva forma de limpiar heridas
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La medicina rusa encuentra una nueva forma de limpiar heridas

15:00 GMT 06.09.2026
© Sputnik
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La medicina rusa acaba de convertir un fenómeno microscópico en una herramienta contra las infecciones. Un nuevo dispositivo combina láser y antiséptico para generar burbujas capaces de limpiar heridas, retirar tejido muerto y eliminar bacterias sin afectar las zonas sanas.
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18:59 La inteligencia artificial se convierte en una nueva herramienta para el desarrollo del deporte en los EAU
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