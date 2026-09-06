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El Foro Económico Oriental, desastres naturales y campeonato de nómadas, en las fotos de la semana
El Foro Económico Oriental, desastres naturales y campeonato de nómadas, en las fotos de la semana
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Finaliza una semana más y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La XI edición del Foro Económico... 06.09.2026, Sputnik Mundo
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El Foro Económico Oriental, desastres naturales y campeonato de nómadas, en las fotos de la semana

09:01 GMT 06.09.2026
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Finaliza una semana más y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La XI edición del Foro Económico Oriental en la ciudad rusa de Vladivostok, el duelo en Nepal e Irán y jinetes desde Asia hasta Texas, en las fotos de la semana.
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales en distintos rincones del mundo.
© REUTERS Gaby Oraa

La luna llena se levanta sobre un edificio de viviendas devastado por el sismo en La Guaira, Venezuela.

La luna llena se levanta sobre un edificio de viviendas devastado por el sismo en La Guaira, Venezuela. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Gaby Oraa

La luna llena se levanta sobre un edificio de viviendas devastado por el sismo en La Guaira, Venezuela.

© Sputnik / POOL/Petr Kovalev / Acceder al contenido multimedia

Xi Jinping, presidente de China, Nikol Pashinián, primer ministro de Armenia, Sadir Zhapárov, presidente de Kirguistán, y Vladímir Putin, presidente de Rusia, asisten a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en Kirguistán.

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Xi Jinping, presidente de China, Nikol Pashinián, primer ministro de Armenia, Sadir Zhapárov, presidente de Kirguistán, y Vladímir Putin, presidente de Rusia, asisten a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en Kirguistán.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Una modelo desfila por la pasarela durante la Semana de la Moda de Vilna, Lituania.

Una modelo desfila por la pasarela durante la Semana de la Moda de Vilna, Lituania. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Una modelo desfila por la pasarela durante la Semana de la Moda de Vilna, Lituania.

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

Un grupo de nepalíes arrastran una tirolina para ayudar a los desplazados por las inundaciones a cruzar el río Trishuli.

Un grupo de nepalíes arrastran una tirolina para ayudar a los desplazados por las inundaciones a cruzar el río Trishuli. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

Un grupo de nepalíes arrastran una tirolina para ayudar a los desplazados por las inundaciones a cruzar el río Trishuli.

© REUTERS Thomas Mukoya

Un motociclista cruza las vías férreas cerca de una estación improvisada, Kenia.

Un motociclista cruza las vías férreas cerca de una estación improvisada, Kenia. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Thomas Mukoya

Un motociclista cruza las vías férreas cerca de una estación improvisada, Kenia.

© AP Photo / ISNA/Razieh Poudat

Mujeres esperan el cortejo fúnebre de los fallecidos por un bombardeo estadounidense contra un recinto donde se celebraba una boda en Irán.

Mujeres esperan el cortejo fúnebre de los fallecidos por un bombardeo estadounidense contra un recinto donde se celebraba una boda en Irán. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / ISNA/Razieh Poudat

Mujeres esperan el cortejo fúnebre de los fallecidos por un bombardeo estadounidense contra un recinto donde se celebraba una boda en Irán.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

El presidente estadounidense, Donald Trump, llega al evento de entrega de la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los miembros de la tripulación de la misión Artemisa II.

El presidente estadounidense, Donald Trump, llega al evento de entrega de la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los miembros de la tripulación de la misión Artemisa II. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Mark Schiefelbein

El presidente estadounidense, Donald Trump, llega al evento de entrega de la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los miembros de la tripulación de la misión Artemisa II.

© REUTERS Pavel Mikheyev

Jinetes compiten durante los VI Juegos Nómadas Mundiales, en Kirguistán.

Jinetes compiten durante los VI Juegos Nómadas Mundiales, en Kirguistán. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Pavel Mikheyev

Jinetes compiten durante los VI Juegos Nómadas Mundiales, en Kirguistán.

© Sputnik / Yuri Kochetkov / Acceder al contenido multimedia

Unа banda musical folclórica desde EAU actúa durante la apertura de la Casa del Halcón, en el marco de la XI edición del Foro Económico Oriental en Vladivostok.

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© Sputnik / Yuri Kochetkov
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Unа banda musical folclórica desde EAU actúa durante la apertura de la Casa del Halcón, en el marco de la XI edición del Foro Económico Oriental en Vladivostok.

© REUTERS Adam Gray

Una persona toma el sol mientras otras participan en una sesión de fotos durante una jornada de temperaturas cálidas en Washington Square Park, en Nueva York.

Una persona toma el sol mientras otras participan en una sesión de fotos durante una jornada de temperaturas cálidas en Washington Square Park, en Nueva York. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Adam Gray

Una persona toma el sol mientras otras participan en una sesión de fotos durante una jornada de temperaturas cálidas en Washington Square Park, en Nueva York.

© REUTERS Monicah Mwangi

Pasajeros esperan un vuelo retrasado debido a una huelga de los empleados del aeropuerto internacional de Nairobi, Kenia.

Pasajeros esperan un vuelo retrasado debido a una huelga de los empleados del aeropuerto internacional de Nairobi, Kenia. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Monicah Mwangi

Pasajeros esperan un vuelo retrasado debido a una huelga de los empleados del aeropuerto internacional de Nairobi, Kenia.

© AP Photo / ISNA/Razieh Poudat

Un tractor remolca una lancha desde el mar mientras varios buques comerciales permanecen en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abás, Irán.

Un tractor remolca una lancha desde el mar mientras varios buques comerciales permanecen en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abás, Irán. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / ISNA/Razieh Poudat

Un tractor remolca una lancha desde el mar mientras varios buques comerciales permanecen en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abás, Irán.

© REUTERS Kaylee Greenlee

Policías a caballo patrullan mientras llegan taxis autónomos Tesla Cybercab de color dorado para un evento en el centro de la ciudad estadounidense de Austin.

Policías a caballo patrullan mientras llegan taxis autónomos Tesla Cybercab de color dorado para un evento en el centro de la ciudad estadounidense de Austin. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Kaylee Greenlee

Policías a caballo patrullan mientras llegan taxis autónomos Tesla Cybercab de color dorado para un evento en el centro de la ciudad estadounidense de Austin.

© REUTERS Navesh Chitrakar

La esposa de uno de los fallecidos a causa de las riadas en Nepal llora durante la ceremonia de cremación de la víctima, representada mediante una efigie, ya que su cuerpo aún no ha sido encontrado.

La esposa de uno de los fallecidos a causa de las riadas en Nepal llora durante la ceremonia de cremación de la víctima, representada mediante una efigie, ya que su cuerpo aún no ha sido encontrado. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Navesh Chitrakar

La esposa de uno de los fallecidos a causa de las riadas en Nepal llora durante la ceremonia de cremación de la víctima, representada mediante una efigie, ya que su cuerpo aún no ha sido encontrado.

© REUTERS Karam al-Masri

Unos trabajadores recolectan sal en sacos en el desierto cerca de la antigua ciudad de Palmira, en Siria.

Unos trabajadores recolectan sal en sacos en el desierto cerca de la antigua ciudad de Palmira, en Siria. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Karam al-Masri

Unos trabajadores recolectan sal en sacos en el desierto cerca de la antigua ciudad de Palmira, en Siria.

© REUTERS Willy Kurniawan

Rescatistas y veterinarios examinan al orangután llamado Sampurna, que salió lastimado por los incendios forestales, Indonesia.

Rescatistas y veterinarios examinan al orangután llamado Sampurna, que salió lastimado por los incendios forestales, Indonesia. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Willy Kurniawan

Rescatistas y veterinarios examinan al orangután llamado Sampurna, que salió lastimado por los incendios forestales, Indonesia.

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