https://noticiaslatam.lat/20260906/1174935133.html

El Foro Económico Oriental, desastres naturales y campeonato de nómadas, en las fotos de la semana

El Foro Económico Oriental, desastres naturales y campeonato de nómadas, en las fotos de la semana

Sputnik Mundo

Finaliza una semana más y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La XI edición del Foro Económico... 06.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-06T09:01+0000

2026-09-06T09:01+0000

2026-09-06T09:01+0000

multimedia

📷 fotos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/04/1174935676_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_681f0e27e37045f638f2bd2db4cc8be4.jpg

Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales en distintos rincones del mundo.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

фото, 📷 fotos