El Foro Económico Oriental, desastres naturales y campeonato de nómadas, en las fotos de la semana
La luna llena se levanta sobre un edificio de viviendas devastado por el sismo en La Guaira, Venezuela.
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Xi Jinping, presidente de China, Nikol Pashinián, primer ministro de Armenia, Sadir Zhapárov, presidente de Kirguistán, y Vladímir Putin, presidente de Rusia, asisten a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en Kirguistán.
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Una modelo desfila por la pasarela durante la Semana de la Moda de Vilna, Lituania.
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Un grupo de nepalíes arrastran una tirolina para ayudar a los desplazados por las inundaciones a cruzar el río Trishuli.
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Un motociclista cruza las vías férreas cerca de una estación improvisada, Kenia.
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Mujeres esperan el cortejo fúnebre de los fallecidos por un bombardeo estadounidense contra un recinto donde se celebraba una boda en Irán.
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El presidente estadounidense, Donald Trump, llega al evento de entrega de la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los miembros de la tripulación de la misión Artemisa II.
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Jinetes compiten durante los VI Juegos Nómadas Mundiales, en Kirguistán.
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Unа banda musical folclórica desde EAU actúa durante la apertura de la Casa del Halcón, en el marco de la XI edición del Foro Económico Oriental en Vladivostok.
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Una persona toma el sol mientras otras participan en una sesión de fotos durante una jornada de temperaturas cálidas en Washington Square Park, en Nueva York.
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Pasajeros esperan un vuelo retrasado debido a una huelga de los empleados del aeropuerto internacional de Nairobi, Kenia.
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Un tractor remolca una lancha desde el mar mientras varios buques comerciales permanecen en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abás, Irán.
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Policías a caballo patrullan mientras llegan taxis autónomos Tesla Cybercab de color dorado para un evento en el centro de la ciudad estadounidense de Austin.
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La esposa de uno de los fallecidos a causa de las riadas en Nepal llora durante la ceremonia de cremación de la víctima, representada mediante una efigie, ya que su cuerpo aún no ha sido encontrado.
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Unos trabajadores recolectan sal en sacos en el desierto cerca de la antigua ciudad de Palmira, en Siria.
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Rescatistas y veterinarios examinan al orangután llamado Sampurna, que salió lastimado por los incendios forestales, Indonesia.
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