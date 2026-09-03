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Por Todo lo Alto
'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
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Disputa por las Malvinas: Chile y EEUU mueven fichas encontradas
Disputa por las Malvinas: Chile y EEUU mueven fichas encontradas
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Chile y las Islas Malvinas estrechan sus lazos comerciales, con la formalización de un nuevo acuerdo comercial marítimo que resultará en la promoción de una... 03.09.2026, Sputnik Mundo
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Disputa por las Malvinas: Chile y EEUU mueven fichas encontradas

15:00 GMT 03.09.2026
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Chile y las Islas Malvinas estrechan sus lazos comerciales, con la formalización de un nuevo acuerdo comercial marítimo que resultará en la promoción de una expo con productos de ambas partes, lo que, considerando la historia y los últimos hechos, ha dado lugar a dudas respecto a la robustez de los vínculos entre socios.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para enterarte más en detalle acerca de:
00:00 Presentación del programa
02:52 La interesante iniciativa comercial de un privado
08:14 Como se puede generar un impasse diplomático entre países que dicen ser socios
28:20 Argentina y las Malvinas, ¿es posible recuperarlas?
35:02 Crónicas de lo absurdo
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