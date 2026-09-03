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Disputa por las Malvinas: Chile y EEUU mueven fichas encontradas
Disputa por las Malvinas: Chile y EEUU mueven fichas encontradas
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Chile y las Islas Malvinas estrechan sus lazos comerciales, con la formalización de un nuevo acuerdo comercial marítimo que resultará en la promoción de una... 03.09.2026, Sputnik Mundo
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Chile y las Islas Malvinas estrechan sus lazos comerciales, con la formalización de un nuevo acuerdo comercial marítimo que resultará en la promoción de una expo con productos de ambas partes, lo que, considerando la historia y los últimos hechos, ha dado lugar a dudas respecto a la robustez de los vínculos entre socios.
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