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Mitos y realidades sobre la visita del director de la CIA a Rusia

Mitos y realidades sobre la visita del director de la CIA a Rusia

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Tras el viaje sorpresa del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscú, la prensa occidental lanzó una serie de especulaciones sobre el tema de conversación... 02.09.2026, Sputnik Mundo

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de moscú a la habana

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Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:

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