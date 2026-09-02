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De Moscú a La Habana
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
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Mitos y realidades sobre la visita del director de la CIA a Rusia
Mitos y realidades sobre la visita del director de la CIA a Rusia
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Tras el viaje sorpresa del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscú, la prensa occidental lanzó una serie de especulaciones sobre el tema de conversación... 02.09.2026, Sputnik Mundo
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Mitos y realidades sobre la visita del director de la CIA a Rusia

15:00 GMT 02.09.2026
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Tras el viaje sorpresa del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscú, la prensa occidental lanzó una serie de especulaciones sobre el tema de conversación con su par ruso. No obstante, desde el Kremlin han tachado de bulos muchas de esas insinuaciones y llamaron a "partir de las realidades que se están desarrollando en la línea del frente".
Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
00:00 Avances e introducción del programa
02:49 Qué reveló el Kremlin sobre la visita del director de la CIA a Moscú
10:34 La propuesta rusa para resolver la crisis nuclear de Irán
12:59 La posición de Rusia sobre una hipotética cumbre de Putin con Zelenski
26:42 Por qué la actual Administración estadounidense ataca incluso a sus aliados más cercanos
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