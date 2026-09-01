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Lamine Yamal bate el récord que se mantuvo durante 91 años en el FC Barcelona
Lamine Yamal bate el récord que se mantuvo durante 91 años en el FC Barcelona
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El extremo del FC Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, de 19 años, se convirtió en el jugador más joven del club catalán en marcar 50 goles... 01.09.2026, Sputnik Mundo
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El nuevo récord se estableció en el tercer partido de La Liga española, en el que los catalanes derrotaron al Rayo Vallecano por 5:2. Yamal anotó dos goles y superó el récord anterior, que ostentaba el legendario exdelantero del FC Barcelona, ​​Josep Escola, y que se mantuvo vigente durante 91 años.En 1935, Escola, con 20 años y 356 días, alcanzó los 50 goles con el equipo catalán. Posteriormente, solo el argentino Lionel Messi se acercó más a esta marca: llegó a los 50 goles con 21 años y 120 días. Yamal tenía 19 años y 49 días cuando marcó 51 goles, estableciendo el récord. Yamal juega en el Barcelona desde julio de 2023 y anotó su primer gol con los Azulgranas el 8 de octubre de 2023 contra el Granada, convirtiéndose en el goleador más joven en la historia de La Liga. En la Copa del Mundo, también estableció un récord como el goleador más joven del torneo y recibió el premio Golden Boy The Youngest.
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Lamine Yamal bate el récord que se mantuvo durante 91 años en el FC Barcelona

09:41 GMT 01.09.2026 (actualizado: 10:51 GMT 01.09.2026)
© REUTERS Bruna CasasLamine Yamal, futbolista español del FC Barcelona, celebra el segundo gol de su equipo, 31 de agosto de 2026
Lamine Yamal, futbolista español del FC Barcelona, celebra el segundo gol de su equipo, 31 de agosto de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 01.09.2026
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El extremo del FC Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, de 19 años, se convirtió en el jugador más joven del club catalán en marcar 50 goles. Alcanzó esta marca en 154 partidos con los 'Azulgranas'.
El nuevo récord se estableció en el tercer partido de La Liga española, en el que los catalanes derrotaron al Rayo Vallecano por 5:2. Yamal anotó dos goles y superó el récord anterior, que ostentaba el legendario exdelantero del FC Barcelona, ​​Josep Escola, y que se mantuvo vigente durante 91 años.
En 1935, Escola, con 20 años y 356 días, alcanzó los 50 goles con el equipo catalán. Posteriormente, solo el argentino Lionel Messi se acercó más a esta marca: llegó a los 50 goles con 21 años y 120 días. Yamal tenía 19 años y 49 días cuando marcó 51 goles, estableciendo el récord.
Yamal juega en el Barcelona desde julio de 2023 y anotó su primer gol con los Azulgranas el 8 de octubre de 2023 contra el Granada, convirtiéndose en el goleador más joven en la historia de La Liga. En la Copa del Mundo, también estableció un récord como el goleador más joven del torneo y recibió el premio Golden Boy The Youngest.
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