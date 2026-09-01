https://noticiaslatam.lat/20260901/lamine-yamal-bate-el-record-que-se-mantuvo-durante-91-anos-en-el-fc-barcelona-1174887590.html

Lamine Yamal bate el récord que se mantuvo durante 91 años en el FC Barcelona

Lamine Yamal bate el récord que se mantuvo durante 91 años en el FC Barcelona

Sputnik Mundo

El extremo del FC Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, de 19 años, se convirtió en el jugador más joven del club catalán en marcar 50 goles... 01.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-01T09:41+0000

2026-09-01T09:41+0000

2026-09-01T10:51+0000

españa

⚽ deportes

fútbol

fc barcelona

lamine yamal

españa

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/01/1174887254_0:157:2832:1751_1920x0_80_0_0_4cedc3147ae302c5893a1159c9caa14b.jpg

El nuevo récord se estableció en el tercer partido de La Liga española, en el que los catalanes derrotaron al Rayo Vallecano por 5:2. Yamal anotó dos goles y superó el récord anterior, que ostentaba el legendario exdelantero del FC Barcelona, ​​Josep Escola, y que se mantuvo vigente durante 91 años.En 1935, Escola, con 20 años y 356 días, alcanzó los 50 goles con el equipo catalán. Posteriormente, solo el argentino Lionel Messi se acercó más a esta marca: llegó a los 50 goles con 21 años y 120 días. Yamal tenía 19 años y 49 días cuando marcó 51 goles, estableciendo el récord. Yamal juega en el Barcelona desde julio de 2023 y anotó su primer gol con los Azulgranas el 8 de octubre de 2023 contra el Granada, convirtiéndose en el goleador más joven en la historia de La Liga. En la Copa del Mundo, también estableció un récord como el goleador más joven del torneo y recibió el premio Golden Boy The Youngest.

https://noticiaslatam.lat/20260824/el-balon-de-la-mano-de-dios-se-vende-por-34-millones-de-dolares-1174786510.html

españa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, fútbol, fc barcelona, lamine yamal, españa, 🌍 europa