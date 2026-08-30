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Riadas en Nepal, 'Rusia' hecha de pan y frenesí de tomates en España, entre las fotos de la semana
Riadas en Nepal, 'Rusia' hecha de pan y frenesí de tomates en España, entre las fotos de la semana
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Finaliza una semana más y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Inundaciones en Nepal y China, un... 30.08.2026, Sputnik Mundo
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Riadas en Nepal, 'Rusia' hecha de pan y frenesí de tomates en España, entre las fotos de la semana

09:00 GMT 30.08.2026
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Finaliza una semana más y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Inundaciones en Nepal y China, un mapa inusual de Rusia elaborado con productos de panadería, los hallazgos arqueológicos en un santuario de Perú y la tradicional La Tomatina en España, en las fotos de la semana.
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

En el paseo de Namo Ghat, en la ciudad india de Varanasi, a orillas del río Ganges, se registra un aumento del nivel del agua tras las lluvias monzónicas.

En el paseo de Namo Ghat, en la ciudad india de Varanasi, a orillas del río Ganges, se registra un aumento del nivel del agua tras las lluvias monzónicas. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

En el paseo de Namo Ghat, en la ciudad india de Varanasi, a orillas del río Ganges, se registra un aumento del nivel del agua tras las lluvias monzónicas.

© AP Photo / Achmad Ibrahim

Un fuego se produce tras el choque de un robot contra una valla durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides celebrados en Pekín.

Un fuego se produce tras el choque de un robot contra una valla durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides celebrados en Pekín. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Achmad Ibrahim

Un fuego se produce tras el choque de un robot contra una valla durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides celebrados en Pekín.

© REUTERS Uros Arsic

Los vecinos de la localidad serbia de Grebenac luchan contra un incendio.

Los vecinos de la localidad serbia de Grebenac luchan contra un incendio. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Uros Arsic

Los vecinos de la localidad serbia de Grebenac luchan contra un incendio.

© AP Photo / Martin Mejia

Una mujer con sus niños observa restos óseos del siglo XVI hallados durante los trabajos arqueológicos en el santuario de Santa Rosa de Lima, en Perú.

Una mujer con sus niños observa restos óseos del siglo XVI hallados durante los trabajos arqueológicos en el santuario de Santa Rosa de Lima, en Perú. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Martin Mejia

Una mujer con sus niños observa restos óseos del siglo XVI hallados durante los trabajos arqueológicos en el santuario de Santa Rosa de Lima, en Perú.

© REUTERS Navesh Chitrakar

Nepal sufre aludes de lodo y graves inundaciones que han cobrado la vida de cientos de personas.

Nepal sufre aludes de lodo y graves inundaciones que han cobrado la vida de cientos de personas. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Navesh Chitrakar

Nepal sufre aludes de lodo y graves inundaciones que han cobrado la vida de cientos de personas.

© REUTERS Amr Alfiky

Un skater patina en monopatín al lado de una pizzería en el parque de skate Gooder en Emiratos Árabes Unidos.

Un skater patina en monopatín al lado de una pizzería en el parque de skate Gooder en Emiratos Árabes Unidos. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Amr Alfiky

Un skater patina en monopatín al lado de una pizzería en el parque de skate Gooder en Emiratos Árabes Unidos.

© REUTERS cnsphoto

Rescatistas ayudan a una persona que ha quedado atrapada a causa de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias del tifón Narra en China.

Rescatistas ayudan a una persona que ha quedado atrapada a causa de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias del tifón Narra en China. - Sputnik Mundo
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© REUTERS cnsphoto

Rescatistas ayudan a una persona que ha quedado atrapada a causa de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias del tifón Narra en China.

© AP Photo / Harley Palangchao

Filipinos toman parte en el ritual tradicional del tira y afloja Punnuk, que marca el final del ciclo agrícola.

Filipinos toman parte en el ritual tradicional del tira y afloja Punnuk, que marca el final del ciclo agrícola. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Harley Palangchao

Filipinos toman parte en el ritual tradicional del tira y afloja Punnuk, que marca el final del ciclo agrícola.

© AP Photo / Tatan Syuflana

Un manifestante golpea las puertas en llamas del Parlamento indonesio en Yakarta durante una protesta para exigir un endurecimiento de la política anticorrupción.

Un manifestante golpea las puertas en llamas del Parlamento indonesio en Yakarta durante una protesta para exigir un endurecimiento de la política anticorrupción. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Tatan Syuflana

Un manifestante golpea las puertas en llamas del Parlamento indonesio en Yakarta durante una protesta para exigir un endurecimiento de la política anticorrupción.

© REUTERS Mike Blake

Un avión en pleno vuelo con el eclipse lunar de fondo, observado desde California, EEUU.

Un avión en pleno vuelo con el eclipse lunar de fondo, observado desde California, EEUU. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Mike Blake

Un avión en pleno vuelo con el eclipse lunar de fondo, observado desde California, EEUU.

© REUTERS Thomas Peter

Participantes en el tradicional festival de La Tomatina, que se celebra en el municipio español de Buñol, aparecen tumbados entre tomates machacados.

Participantes en el tradicional festival de La Tomatina, que se celebra en el municipio español de Buñol, aparecen tumbados entre tomates machacados. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Thomas Peter

Participantes en el tradicional festival de La Tomatina, que se celebra en el municipio español de Buñol, aparecen tumbados entre tomates machacados.

© REUTERS Marion Jouveau

Una persona sostiene la puerta durante un tornado que azota la localidad de Pomas, en Francia.

Una persona sostiene la puerta durante un tornado que azota la localidad de Pomas, en Francia. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Marion Jouveau

Una persona sostiene la puerta durante un tornado que azota la localidad de Pomas, en Francia.

© Sputnik / Arina Antonova / Acceder al contenido multimedia

El mapa del pan de Rusia —una colección de 89 tipos de repostería de todo el país— se expone en un festival de arte en Moscú.

El mapa del pan de Rusia —una colección de 89 tipos de repostería de todo el país— se expone en un festival de arte en Moscú. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Arina Antonova
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El mapa del pan de Rusia —una colección de 89 tipos de repostería de todo el país— se expone en un festival de arte en Moscú.

© REUTERS Navesh Chitrakar

Rescatistas trasladan a una señora mayor afectada por las inundaciones en Nepal.

Rescatistas trasladan a una señora mayor afectada por las inundaciones en Nepal. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Navesh Chitrakar

Rescatistas trasladan a una señora mayor afectada por las inundaciones en Nepal.

© AP Photo / Odelyn Joseph

Motociclistas transportan un ataúd vacío en Puerto Príncipe, Haití.

Motociclistas transportan un ataúd vacío en Puerto Príncipe, Haití. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Odelyn Joseph

Motociclistas transportan un ataúd vacío en Puerto Príncipe, Haití.

© AP Photo / Matias Delacroix

Una persona rema en una barca sobre el arrecife de coral cerca de los Cayos Holandeses, en la costa caribeña de Panamá.

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© AP Photo / Matias Delacroix

Una persona rema en una barca sobre el arrecife de coral cerca de los Cayos Holandeses, en la costa caribeña de Panamá.

© REUTERS Angelika Warmuth

Los participantes del tradicional campeonato alemán de lucha con los dedos (Fingerhakeln, en alemán) se enfrentan en la localidad de Pflug.

Los participantes del tradicional campeonato alemán de lucha con los dedos (Fingerhakeln, en alemán) se enfrentan en la localidad de Pflug. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Angelika Warmuth

Los participantes del tradicional campeonato alemán de lucha con los dedos (Fingerhakeln, en alemán) se enfrentan en la localidad de Pflug.

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