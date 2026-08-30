Riadas en Nepal, 'Rusia' hecha de pan y frenesí de tomates en España, entre las fotos de la semana

Finaliza una semana más y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Inundaciones en Nepal y China, un mapa inusual de Rusia elaborado con productos de panadería, los hallazgos arqueológicos en un santuario de Perú y la tradicional La Tomatina en España, en las fotos de la semana.