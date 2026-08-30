Riadas en Nepal, 'Rusia' hecha de pan y frenesí de tomates en España, entre las fotos de la semana

En el paseo de Namo Ghat, en la ciudad india de Varanasi, a orillas del río Ganges, se registra un aumento del nivel del agua tras las lluvias monzónicas.
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Un fuego se produce tras el choque de un robot contra una valla durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides celebrados en Pekín.
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Los vecinos de la localidad serbia de Grebenac luchan contra un incendio.
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Una mujer con sus niños observa restos óseos del siglo XVI hallados durante los trabajos arqueológicos en el santuario de Santa Rosa de Lima, en Perú.
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Nepal sufre aludes de lodo y graves inundaciones que han cobrado la vida de cientos de personas.
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Un skater patina en monopatín al lado de una pizzería en el parque de skate Gooder en Emiratos Árabes Unidos.
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Rescatistas ayudan a una persona que ha quedado atrapada a causa de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias del tifón Narra en China.
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Filipinos toman parte en el ritual tradicional del tira y afloja Punnuk, que marca el final del ciclo agrícola.
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Un manifestante golpea las puertas en llamas del Parlamento indonesio en Yakarta durante una protesta para exigir un endurecimiento de la política anticorrupción.
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Un avión en pleno vuelo con el eclipse lunar de fondo, observado desde California, EEUU.
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Participantes en el tradicional festival de La Tomatina, que se celebra en el municipio español de Buñol, aparecen tumbados entre tomates machacados.
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Una persona sostiene la puerta durante un tornado que azota la localidad de Pomas, en Francia.
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El mapa del pan de Rusia —una colección de 89 tipos de repostería de todo el país— se expone en un festival de arte en Moscú.
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Rescatistas trasladan a una señora mayor afectada por las inundaciones en Nepal.
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Motociclistas transportan un ataúd vacío en Puerto Príncipe, Haití.
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Una persona rema en una barca sobre el arrecife de coral cerca de los Cayos Holandeses, en la costa caribeña de Panamá.
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Los participantes del tradicional campeonato alemán de lucha con los dedos (Fingerhakeln, en alemán) se enfrentan en la localidad de Pflug.
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