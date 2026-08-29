https://noticiaslatam.lat/20260829/china-y-rusia-hacen-fracasar-la-mayor-ofensiva-economica-de-eeuu-contra-iran-1174855487.html
China y Rusia hacen fracasar la mayor ofensiva económica de EEUU contra Irán
China y Rusia hacen fracasar la mayor ofensiva económica de EEUU contra Irán
Sputnik Mundo
La promesa estadounidense de asfixiar económicamente a Irán a través de un bloqueo sin precedentes se tropezó con una China y una Rusia que no solo continúan... 29.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-29T15:00+0000
2026-08-29T15:00+0000
2026-08-29T15:00+0000
puentes informativos
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En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
2026
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contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/1d/1174855611_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3ac3029fcff951c3ccb5d3f4e81fa94a.jpg
China y Rusia hacen fracasar la mayor ofensiva económica de EEUU contra Irán
Sputnik Mundo
China y Rusia hacen fracasar la mayor ofensiva económica de EEUU contra Irán
2026-08-29T15:00+0000
true
PT47M54S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
China y Rusia hacen fracasar la mayor ofensiva económica de EEUU contra Irán
La promesa estadounidense de asfixiar económicamente a Irán a través de un bloqueo sin precedentes se tropezó con una China y una Rusia que no solo continúan cooperando con la República Islámica, sino que también se comprometen a ir ampliando los lazos con Teherán.
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
00:00
Introducción del programa
01:24
Сómo la rusofobia europea acelera el calentamiento global
21:05
El rotundo fracaso de la agresión financiera contra Irán
36:19
La reforma pensional de Petro deja en ridículo a De la Espriella