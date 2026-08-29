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Puentes Informativos
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
https://noticiaslatam.lat/20260829/china-y-rusia-hacen-fracasar-la-mayor-ofensiva-economica-de-eeuu-contra-iran-1174855487.html
China y Rusia hacen fracasar la mayor ofensiva económica de EEUU contra Irán
China y Rusia hacen fracasar la mayor ofensiva económica de EEUU contra Irán
Sputnik Mundo
La promesa estadounidense de asfixiar económicamente a Irán a través de un bloqueo sin precedentes se tropezó con una China y una Rusia que no solo continúan... 29.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-29T15:00+0000
2026-08-29T15:00+0000
puentes informativos
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En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
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60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
China y Rusia hacen fracasar la mayor ofensiva económica de EEUU contra Irán
Sputnik Mundo
China y Rusia hacen fracasar la mayor ofensiva económica de EEUU contra Irán
2026-08-29T15:00+0000
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1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

China y Rusia hacen fracasar la mayor ofensiva económica de EEUU contra Irán

15:00 GMT 29.08.2026
© Sputnik
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La promesa estadounidense de asfixiar económicamente a Irán a través de un bloqueo sin precedentes se tropezó con una China y una Rusia que no solo continúan cooperando con la República Islámica, sino que también se comprometen a ir ampliando los lazos con Teherán.
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
00:00 Introducción del programa
01:24 Сómo la rusofobia europea acelera el calentamiento global
21:05 El rotundo fracaso de la agresión financiera contra Irán
36:19 La reforma pensional de Petro deja en ridículo a De la Espriella
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