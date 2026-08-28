Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Nicaragua-Rusia: Línea Directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
https://noticiaslatam.lat/20260828/se-acaba-la-era-de-la-impunidad-occidental-1174843693.html
Se acaba la era de la impunidad occidental
Se acaba la era de la impunidad occidental
Sputnik Mundo
El arsenal occidental para extorsionar a sus oponentes se está cayendo a pedazos. Naciones como China proceden a penalizar el acatamiento de las llamadas... 28.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-28T14:54+0000
2026-08-28T14:54+0000
nicaragua-rusia: línea directa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/1c/1174843521_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4209add6673e2c8269951ed62bfbf7f9.jpg
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Se acaba la era de la impunidad occidental
Sputnik Mundo
Se acaba la era de la impunidad occidental
2026-08-28T14:54+0000
true
PT29M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/1c/1174843521_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_2445bc39c2945a11d1c757da8cac43a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Se acaba la era de la impunidad occidental

14:54 GMT 28.08.2026
© Sputnik
Síguenos en
El arsenal occidental para extorsionar a sus oponentes se está cayendo a pedazos. Naciones como China proceden a penalizar el acatamiento de las llamadas 'sanciones' por organizaciones e individuos, tanto nacionales como extranjeros, mientras que también deja de funcionar el truco de la instrumentalización de la justicia.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
00:00 Avances e introducción del programa
02:31 Cómo el mundo se blinda ante la coacción occidental
13:13 Europa vuelve a quedar en ridículo por su rusofobia
21:49 ¿Por qué la economía rusa es invencible?
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала