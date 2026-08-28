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Se acaba la era de la impunidad occidental
Se acaba la era de la impunidad occidental
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El arsenal occidental para extorsionar a sus oponentes se está cayendo a pedazos. Naciones como China proceden a penalizar el acatamiento de las llamadas... 28.08.2026, Sputnik Mundo
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En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
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Se acaba la era de la impunidad occidental
El arsenal occidental para extorsionar a sus oponentes se está cayendo a pedazos. Naciones como China proceden a penalizar el acatamiento de las llamadas 'sanciones' por organizaciones e individuos, tanto nacionales como extranjeros, mientras que también deja de funcionar el truco de la instrumentalización de la justicia.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
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