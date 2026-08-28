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Irán acusa de "terrorismo de Estado" a EEUU y dice que "la presión no funciona"
Irán acusa de "terrorismo de Estado" a EEUU y dice que "la presión no funciona"
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En alianza con Tel Aviv, Washington emprende una "guerra militar, económica e híbrida" contra el país persa "bajo pretextos falsos e infundados", advirtió el... 28.08.2026, Sputnik Mundo
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"No cabe duda de que el pueblo iraní, inspirándose en su gran patrimonio civilizatorio y sus tradiciones religiosas y nacionales, frustrará las acciones malévolas de sus enemigos", aseguró Teherán.Igualmente, el canciller iraní Seyed Abás Aragchi apuntó en redes sociales que "retornar a la diplomacia no es imposible", pero todo depende, dijo, de que EEUU entienda que "la presión no funciona".
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Irán acusa de "terrorismo de Estado" a EEUU y dice que "la presión no funciona"

22:40 GMT 28.08.2026
© Foto : X - @CENTCOM E-2D Hawkeye a bordo del USS Abraham Lincoln
 E-2D Hawkeye a bordo del USS Abraham Lincoln - Sputnik Mundo, 1920, 28.08.2026
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En alianza con Tel Aviv, Washington emprende una "guerra militar, económica e híbrida" contra el país persa "bajo pretextos falsos e infundados", advirtió el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

"En el marco de sus políticas hostiles e ilegales contra Irán, EEUU dio a conocer su 'Operación Paria Económico', lo que constituye un acto de terrorismo de Estado", señaló Teherán, que a su vez recordó que quien apoye la campaña norteamericana se convertirá en cómplice de "la voluntad ilegal de un Estado sobre Estados soberanos", ya que Washington también amenazó a aquellas naciones que decidan mantener relaciones comerciales con Irán.

"No cabe duda de que el pueblo iraní, inspirándose en su gran patrimonio civilizatorio y sus tradiciones religiosas y nacionales, frustrará las acciones malévolas de sus enemigos", aseguró Teherán.
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, habla durante una conferencia de prensa para detallar nuevas sanciones contra Irán, en el Departamento del Tesoro en Washington D.C., EEUU, el 24 de agosto de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 24.08.2026
Economía
EEUU lanza la operación 'Paria Económico' contra Irán y quienes lo apoyen
24 de agosto, 17:59 GMT
Igualmente, el canciller iraní Seyed Abás Aragchi apuntó en redes sociales que "retornar a la diplomacia no es imposible", pero todo depende, dijo, de que EEUU entienda que "la presión no funciona".
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