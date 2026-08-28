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Irán acusa de "terrorismo de Estado" a EEUU y dice que "la presión no funciona"

Irán acusa de "terrorismo de Estado" a EEUU y dice que "la presión no funciona"

Sputnik Mundo

En alianza con Tel Aviv, Washington emprende una "guerra militar, económica e híbrida" contra el país persa "bajo pretextos falsos e infundados", advirtió el... 28.08.2026, Sputnik Mundo

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"No cabe duda de que el pueblo iraní, inspirándose en su gran patrimonio civilizatorio y sus tradiciones religiosas y nacionales, frustrará las acciones malévolas de sus enemigos", aseguró Teherán.Igualmente, el canciller iraní Seyed Abás Aragchi apuntó en redes sociales que "retornar a la diplomacia no es imposible", pero todo depende, dijo, de que EEUU entienda que "la presión no funciona".

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