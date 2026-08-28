Irán acusa de "terrorismo de Estado" a EEUU y dice que "la presión no funciona"

"No cabe duda de que el pueblo iraní, inspirándose en su gran patrimonio civilizatorio y sus tradiciones religiosas y nacionales, frustrará las acciones malévolas de sus enemigos", aseguró Teherán.Igualmente, el canciller iraní Seyed Abás Aragchi apuntó en redes sociales que "retornar a la diplomacia no es imposible", pero todo depende, dijo, de que EEUU entienda que "la presión no funciona".
En alianza con Tel Aviv, Washington emprende una "guerra militar, económica e híbrida" contra el país persa "bajo pretextos falsos e infundados", advirtió el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.
"En el marco de sus políticas hostiles e ilegales contra Irán, EEUU dio a conocer su 'Operación Paria Económico', lo que constituye un acto de terrorismo de Estado", señaló Teherán, que a su vez recordó que quien apoye la campaña norteamericana se convertirá en cómplice de "la voluntad ilegal de un Estado sobre Estados soberanos", ya que Washington también amenazó a aquellas naciones que decidan mantener relaciones comerciales con Irán.
"No cabe duda de que el pueblo iraní, inspirándose en su gran patrimonio civilizatorio y sus tradiciones religiosas y nacionales, frustrará las acciones malévolas de sus enemigos", aseguró Teherán.