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"No estamos de acuerdo en el trato que reciben mexicanos en EEUU", dice Sheinbaum
"No estamos de acuerdo en el trato que reciben mexicanos en EEUU", dice Sheinbaum
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La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que uno de los temas que abordaron los cancilleres de México y EEUU en su reunión más reciente fue la muerte de... 27.08.2026, Sputnik Mundo
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Hace unas semanas, el Gobierno mexicano interpuso denuncias ante diferentes fiscalías locales estadounidenses por la muerte de 17 mexicanos durante operativos migratorios, que han sido señalados por organizaciones civiles y medios de comunicación por el supuesto uso excesivo de la fuerza o por realizarse de manera arbitraria.
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"No estamos de acuerdo en el trato que reciben mexicanos en EEUU", dice Sheinbaum

22:33 GMT 27.08.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de MéxicoClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 27.08.2026
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La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que uno de los temas que abordaron los cancilleres de México y EEUU en su reunión más reciente fue la muerte de ciudadanos mexicanos durante operativos o centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
"Le pedí a [el canciller mexicano Roberto Velasco] que no dejara de insistir en que no estamos de acuerdo con el trato que están recibiendo nuestros hermanos mexicanos en EEUU y que queremos el esclarecimiento [de esos fallecimientos]", dijo la mandataria en conferencia de prensa.
Hace unas semanas, el Gobierno mexicano interpuso denuncias ante diferentes fiscalías locales estadounidenses por la muerte de 17 mexicanos durante operativos migratorios, que han sido señalados por organizaciones civiles y medios de comunicación por el supuesto uso excesivo de la fuerza o por realizarse de manera arbitraria.
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