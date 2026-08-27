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"No estamos de acuerdo en el trato que reciben mexicanos en EEUU", dice Sheinbaum

"No estamos de acuerdo en el trato que reciben mexicanos en EEUU", dice Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que uno de los temas que abordaron los cancilleres de México y EEUU en su reunión más reciente fue la muerte de... 27.08.2026, Sputnik Mundo

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Hace unas semanas, el Gobierno mexicano interpuso denuncias ante diferentes fiscalías locales estadounidenses por la muerte de 17 mexicanos durante operativos migratorios, que han sido señalados por organizaciones civiles y medios de comunicación por el supuesto uso excesivo de la fuerza o por realizarse de manera arbitraria.

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